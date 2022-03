Wie stark sich diese Effekte auf die einzelnen Länder und Regionen jeweils auswirken würden, werde von einer von einer Vielzahl von Faktoren bestimmt. Die wirtschaftlichen Folgen würden zunächst naturgemäß maßgeblich von der wirtschaftlichen Verflechtung und der geopolitischen Verwundbarkeit gegenüber dem Konflikt abhängen: Der Einfluss für die Konjunktur in Deutschland und Europa sei damit erheblich größer als für die USA und die asiatisch-pazifische Region. So habe es jüngst bereits Meldungen über Ausfälle elementarer Produktionsbestandteile für die deutsche Automobilindustrie gegeben, die zu Produktionsstopps geführt hätten. Die gesamtwirtschaftlichen Folgen einer solchen Entwicklung seien derzeit allerdings kaum zu quantifizieren. Im Ergebnis hätten die Analysten ihre Projektionen für Deutschland und Europa erheblich zurückgenommen, so würden sie nunmehr für das laufende Jahr in Deutschland einen Zuwachs um 2,5% erwarten, das Wachstum in der Eurozone dürfte bei rund 3% liegen: Auf dem aktuellen Datenstand werde die Erholungsbewegung im Rahmen der Überwindung der Corona-Krise zwar massiv gedämpft, sie bleibe aber im Kern intakt. Mit Blick auf die Natur der Ukraine-Krise seien die Prognoserisiken aber außerordentlich hoch. Vor allem bestehe die Gefahr, dass Russland seine Öl- oder Gasexporte einstelle und im kommenden Winter Energie in Deutschland rationiert werden müsse.



Aus der globalen Sicht dürften sich die aggregierten Wachstumsverluste hingegen in Grenzen halten, da das Gros der wirtschaftlichen Impulse aus Asien und den USA komme: Mittel- und längerfristig könnte China sogar von günstigeren Rohstoffen aus Russland profitieren. Insofern hätten die Analysten die Projektionen für China (-0,1%) fast unverändert gelassen: Hier gelte nach wie vor, dass die Führung in Peking das Wachstum ohne größere Probleme auf das gewünschte Niveau einsteuern könne, was der Natur des chinesischen Wirtschaftsmodells geschuldet sei. In den USA befinde sich der Konjunkturzyklus derweil in einer sehr robusten Phase: Die kräftige Erholung am Arbeitsmarkt berge mit Blick auf die corona-bedingt aufgestaute Nachfrage sogar auch Aufwärtsrisiken. Nach wie vor stütze die ausgestaute Ersparnis die Perspektiven für den privaten Konsum massiv.



Insofern dürfte auch die US-Wirtschaft die Belastungen zumindest b.a.w. ohne größere Wachstumseinbußen verkraften können, der dämpfende Haupteffekt dürfte hier daher von den höheren Energiekosten ausgehen: Die Projektionen für die USA würden die Analysten hiermit auf 3,5% ermäßigen. Im globalen Aggregat sähen sie für das laufende Jahr somit einen Zuwachs um 4,2%: Der globale Aufschwung werde durch den Ukraine-Krieg zwar gedämpft, aber nicht aus der Bahn geworfen. (Ausgabe vom 11.03.2022) (14.03.2022/ac/a/m)





Essen (www.aktiencheck.de) - Angesichts der weiteren Eskalation des Krieges in der Ukraine haben die belastenden Faktoren für das globale Wachstum weiter massiv zugenommen, so die Analysten der National-Bank AG.Zum einen bewirke der Anstieg der Unsicherheit eine unmittelbare Dämpfung der wirtschaftlichen Aktivitäten, zum anderen entziehe der Anstieg der Öl- bzw. Gaspreise den privaten Haushalten die Kaufkraft - denn die steigenden Energiepreise würden zu deutlichen Realeinkommensverlusten führen. Die Ausschläge an den Energiemärkten würden derweil immer extremer: Der Ölpreis habe zwischenzeitlich bei knapp unter 130 USD/Barrel notiert, was das Wachstum vor allem des privaten Konsums spürbar dämpfen dürfte. Weiterhin seien die direkten belastenden Effekte der Handelssanktionen zu beachten, flankiert von den möglichen Effekten von Rationierungen, sofern sich die Energieknappheiten weiter zuspitzen sollten. Schließlich sei mit zunehmender Dauer des Konfliktes möglichweise auch mit einer abermaligen Verschärfung von Materialknappheiten zu rechnen.