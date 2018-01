Weitere Suchergebnisse zu "Weizen CBOT Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Versorgungslage am globalen Weizenmarkt bleibt üppig, so die Analysten der Commerzbank.



Die anhaltende Trockenheit in wichtigen US-Anbaugebieten und die jüngste Dollarschwäche seien für die Analysten aber Anlass, ihre Prognose für den Weizenpreis in Chicago etwas anzuheben. Der Preis in Paris dürfte davon allerdings wegen der gleichzeitigen Stärke des Euro und der Konkurrenz aus Russland kaum profitieren. Die sich anspannende Bilanz am Maismarkt sollte die Maispreise stützen, zumal für die nächste Ernte in Brasilien und den USA jeweils mit einem Rückgang gerechnet werden müsse. Ergiebiger Regen in Brasilien lasse die Produktionserwartungen für Sojabohnen wieder bis zum Rekordniveau des Vorjahres steigen, behindere allerdings aktuell auch die angelaufenen Erntearbeiten. Der starke Preisanstieg bei Baumwolle sei weitgehend losgelöst von Fundamentalfaktoren erfolgt. Die Analysten würden erwarten, dass sich die zuletzt begonnene Preiskorrektur noch fortsetze. (31.01.2018/ac/a/m)