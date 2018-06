Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der globale Handelskonflikt spitzt sich weiter zu, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) habe seine Gewinnerwartungen nach unten korrigieren müssen - auch wegen der Aussicht auf abnehmende Exporte aus den US-Fabriken in Richtung China. Damit würden sich auch in den USA die negativen Seiten des Handelskriegs zeigen. Zudem habe Harley-Davidson (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE Euronext-Symbol: HOG) angekündigt, Teile der Produktion ins Ausland zu verlagern. Das koste in den USA Arbeitsplätze.Gleiches würden die schon heute gestiegenen Preise für US-Stahl bewirken. Amerikanische Verbraucher würden heute deutlich mehr für Waschmaschinen zahlen - deren Import in die USA Anfang 2018 mit bis zu 50% Zoll belegt worden sei -, als noch vor einem halben Jahr. Bei der immer länger werdenden Liste an Verlierern stelle sich die Frage, wie lange Trump diese Politik noch durchhalte. Immerhin treffe es jetzt auch direkt seine potenziellen Wähler. Europäer und Chinesen sollten weiter gesprächsbereit sein. Den Anstoß zum Ende der Spirale könne aber nur Trump selbst geben. (26.06.2018/ac/a/m)