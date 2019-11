Wichtigste Komponenten des BIP: Das Wachstum der Investitionsausgaben habe sich auf globaler Ebene bereits sieben Quartale in Folge verlangsamt. Allerdings deute sich hier eine Bodenbildung ab. Die Güterexporte würden gegenüber dem Vorjahr schrumpfen. Verantwortlich für diese Entwicklung seien die rückläufigen Warenausfuhren der USA, Japans und einer Reihe von Schwellenländern. Das Konsumwachstum sei im dritten Quartal das fünfte Mal in Folge zurückgegangen. Im Jahresvergleich sei die Expansionsrate mit 3,6% immer noch recht solide. Die Einzelhandelsumsätze würden auch auf eine Stabilisierung hideutenn. Der private Konsum dürfte eine wichtige Stütze für das weltwirtschaftliche Wachstum bleiben.



Arbeitsmarkt: Ein wichtiger Faktor, der den privaten Konsum stütze, sei der Arbeitsmarkt, der trotz der globalen Wachstumsabschwächung immer noch erstaunlich robust sei.



Inflation: Die globale Inflation bleibe gedämpft. Die Kernrate der Inflation sei zuletzt von einem niedrigen Niveau aus nur leicht gestiegen. Das niedrige Inflationsniveau sei das Ergebnis eines nur niedrigen Lohndrucks und struktureller Faktoren im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung.



Bankkredite: Das Wachstum der Kreditvergabe an den privaten Sektor sei vier Quartale in Folge zurückgegangen (aggregierte Daten lägen bis Q1 2019 vor). Dieser Trend dürfte sich noch weitere Quartale fortsetzen, bevor im kommenden Jahr eine Stabilisierung einsetzen sollte.



Geldpolitik: Die meisten der G-20 Zentralbanken hätten ihre Leitzinsen in den vergangenen sechs Monaten gesenkt. Diese Entwicklung sei von der FED angeführt worden, die trotz der signalisierten Zinspause im kommenden Jahr weitere Zinssenkungen vornehmen dürfte.



Langfristige Renditen: Der jüngste Anstieg der Staatsanleiherenditen könne als Erwartung gedeutet werden, dass die globale Wachstumsverlangsamung allmählich ihr Ende finde.







Globales Wachstum: Das weltwirtschaftliche Wachstum hat sich in Q3 2019 das sechste Mal in Folge abgeschwächt, so die Analysten der Hamburger Commercial Bank in einer aktuellen Ausgabe von "Am Puls der Weltwirtschaft".Sie würden jedoch keine Anzeichen eines bevorstehenden Absturzes sehen. Die Weltwirtschaft sollte in diesem Jahr um 3,2% und im kommenden Jahr um 2,9% expandieren.Frühindikatoren: Von den globalen Frühindikatoren würden unterschiedliche Signale ausgehen. Vertrauensindices aus der Industrie und dem Dienstleistungssektor würden auf eine weitere Verlangsamung des Wachstums oder gar eine Schrumpfung hindeuten, während das Konsumentenvertrauen zwar falle, aber auf einem hohen Niveau verbleibe. Die Rohstoffmärkte würden auf eine Fortsetzung der Schwäche hindeuten.