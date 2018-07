Zur Abwendung einer signifikanten Angebotslücke werbe die USA auch im Nachgang der OPEC Sitzung vom 22. Juni vor allem im Mittleren Osten für Fördermengenausweitungen. In diesem Zusammenhang habe das Weiße Haus am Wochenende von einer Übereinkunft mit dem saudischen König Salman mit Blick auf dessen Bereitschaft zur Fördererhöhung in dem Falle gesprochen, dass dies notwendig würde. Gleichzeitig berichte Washington von rund 2 mb/d saudischer Reservekapazität, die notfalls zur Marktstabilisierung eingesetzt werden könne.



Die Analysten seien diesbezüglich eher skeptisch. Zum einen seien diese Kapazitätsgrößen weder von saudischer Seite bestätigt, noch würden sich die Angaben mit Daten der Nachrichtendienste Bloomberg und Reuters decken, die bei einer derzeitigen saudischen Förderleistung von rund 10,72 mb/d von einer Gesamtkapazität zwischen 11,5 bis 12 mb/d ausgehen würden. Weiterhin sei auch Saudi Arabien an die kürzlich vereinbarten Fördermengenbeschlüsse der OPEC+ gebunden und die Erschließung einiger Reservekapazitäten mit erhöhtem Zeitaufwand verbunden, sodass ein gesteigertes Risiko eines deutlichen Preisauftriebs im Rahmen starker Exporteinbußen des Irans bestehen bleibe.



Dass die zentralen Förderstaaten Saudi Arabien und Russland grundsätzlich zu deutlichen Produktionsausweitungen in der Lage seien, würden indes die Juni-Förderzahlen verdeutlichen. Während Russland seine Produktion im Juni um knapp 100.000 Barrel pro Tag auf 11,06 mb/d erhöht habe, habe Saudi Arabien nach Angaben von Reuters seine Produktion auf Monatssicht um enorme 700.000 Barrel pro Tag gesteigert. Weitere 200.000 Barrel täglicher Förderleistung seien für diesen Monat geplant, womit Saudi Arabien bei rund 11 mb/d eine nie erreichte Rekordproduktion vermelden würde. An den Märkten würden diese Zahlen zum Wochenstart für Abgabedruck führen.



Obgleich die verkündeten OPEC+ Förderanhebungen leicht unter ihren Erwartungen lägen, würden die Analysten die derzeitige Wiederaufnahme des deutlichen Preis-Wachstumspfades mittelfristig skeptisch sehen. Zwar würden die erwarteten venezolanischen und iranischen Förderausfälle sowie weitere ungeplante Ausfälle (kurzfristig) deutliches Aufwärtspotenzial bergen, allerdings würden die starken US-Förderwachstumsraten in Verbindung mit den konjunkturellen Risiken des fortschreitenden Handelskonflikts - erste Negativsignale in den Exportgeschäften Chinas, Japans und Südkoreas seien zu erkennen - derzeit untergewichtet. (02.07.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Im Rahmen weiterer ungeplanter Förderausfälle in Venezuela, Kanada und Libyen nahmen die globalen Rohölnotierungen in Woche eins nach dem OPEC+ Beschluss zur Förderausweitung ihren Wachstumskurs wieder auf und schlossen mit 79,39 USD pro Barrel Brent um 5,7% fester als in der Vorwoche, so die Analysten der Nord LB.Gleichzeitig sei das Barrel WTI, unterstützt durch die kanadischen Importausfälle, um starke 8% gestiegen, womit sich der Brent-WTI-Spread zum Wochenausklang wieder auf sein letztmals im April realisiertes Niveau um die 5 USD eingeengt habe. Weiterhin würden die am Sonntag im Rahmen eines Trump-Interviews erneuerten Drohungen gegen europäische Unternehmen im Falle der Aufrechterhaltung ihrer Iran-Geschäfte für Unterstützung sorgen. Bereits ab dem 08. August sollten hier erste Sanktionen greifen, deren Ziel die möglichst vollumfängliche Austrocknung der iranischen Lebensader sei - rund 70 bis 80% der iranischen Exporterlöse würden aus dem Erdölsektor stammen.