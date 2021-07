Ein Unternehmen, das beispielsweise die Hälfte seiner Gewinne in einer entwickelten Volkswirtschaft mit einem Steuersatz von 30 Prozent und die Hälfte seiner Gewinne in einer Steueroase mit einem Steuersatz von 0 Prozent erziele, habe einen Gesamtsteuersatz von 15 Prozent. Nach den neuen Regeln würde sich dieser auf 22,5 Prozent erhöhen: Die eine Hälfte werde weiterhin mit 30 Prozent und die andere Hälfte mit dem neuen Mindestsatz von 15 Prozent besteuert.



Der durchschnittliche Steuersatz für den S&P 500 werde voraussichtlich 21 Prozent betragen - ein Niveau, das sehr nahe an den aktuellen Unternehmenssteuersätzen in den großen Volkswirtschaften liege: Die aktuellen Steuersätze in Großbritannien würden 19 Prozent betragen, in den USA 21 Prozent und in Japan 23 Prozent. Dies lasse darauf schließen, dass die Unternehmen im Durchschnitt ihren fairen Anteil an Steuern zahlen würden.



Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) schätze, dass ein globaler Mindeststeuersatz die Unternehmenssteuereinnahmen weltweit um 1 bis 3 Prozent erhöhen könnte. Dies sei für die Gesamtbewertung des Aktienmarktes aus Sicht der Experten unwesentlich; allerdings dürften Unternehmen aus der IT und dem Gesundheitswesen - wie oben erwähnt - deutlich stärker betroffen sein.



Steuern seien immer komplex - selbst auf rein nationaler Ebene - und Veränderungen im internationalen Kontext seien eine noch größere Herausforderung. Wie definiere und verteile man steuerpflichtige Gewinne zwischen verschiedenen Nationalstaaten für ein Unternehmen, das in verschiedenen Ländern Waren oder Dienstleistungen entwickle, herstelle, verkaufe, und finanziere? Es gebe immer noch viele schwierige Detailfragen zu klären. Wie werde ein "großes" Unternehmen definiert? Werde die Mindeststeuer auf der Ebene des Konzerns oder des Einzelunternehmens angewendet? Inwiefern würden die neuen Regeln mit den alten Regeln übereinstimmen?



In der Vergangenheit habe sich oft gezeigt, dass mutigere Vorschläge verwässert würden, da Unternehmen aus Schlüsselbranchen in jedem Land Lobby-Arbeit für Ausnahmen machen würden. Steueroasen und Unternehmen, die negativ von der neuen Regelung betroffen seien, würden nicht einfach klein beigeben und Unternehmen würden sich weiterhin beraten lassen, um eine Steueroptimierung zu erreichen.



Insgesamt würden die Experten davon ausgehen, dass die globale Mindeststeuer sich nur unwesentlich auf die Gesamtheit börsennotierter Unternehmen auswirken werde. Es werde jedoch Einzelfälle geben, die die neue Regelung stark treffen werde. Fest stehe, dass das Investmentteam die globale Mindeststeuer zusammen mit anderen vorgeschlagenen Erhöhungen der Steuersätze, insbesondere in Großbritannien und den USA, in ihre Analysen einbeziehen müsse, um das Risiko und den Ertrag jeder der Anlagen besser bewerten zu können. (12.07.2021/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die G20- und G7-Staaten sowie die OECD haben sich auf die Einführung eines globalen Mindeststeuersatzes für internationale Unternehmen von mindestens 15 Prozent geeinigt, so Thilo Wolf, Deutschland-Chef von BNY Mellon Investment Management.Das sei ein bahnbrechendes Ergebnis. Welche Auswirkungen habe dieses Abkommen auf börsennotierte Unternehmen weltweit, insbesondere auf den S&P 500, der die 500 größten US-Unternehmen umfasse? Thilo Wolf stelle die Analyse der Investmentgesellschaft Newton IM, die zu BNY Mellon IM gehöre, vor und erkläre, welche Hürden es noch zu nehmen gelte.Nur eines von sieben Unternehmen im S&P 500 habe voraussichtlich einen Steuersatz von unter 15 Prozent. Wenn man Immobilienunternehmen ausschließe, für die besondere Steuerregeln gelten würden, habe nur eines von elf Unternehmen einen Steuersatz von unter 15 Prozent. Davon seien die meisten in den Branchen IT und Gesundheitswesen zu finden.Diese Analyse sei stark vereinfacht, da die Mindeststeuer von 15 Prozent auf einer Länderbetrachtung beruhe, nicht auf einer internationalen Betrachtung. Im Ergebnis würden die Auswirkungen jedoch nicht stark divergieren: