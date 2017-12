Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Preis für Kaffee Arabica setzt seinen Pfad des "zwei Schritte vorwärts, einen zurück" fort und kann sich bisher nicht dauerhaft über der Marke von 130 US-Cents je Pfund etablieren, so die Analysten der Commerzbank.



Der Robusta-Preis schwanke in den letzten Tagen um 1.750 USD je Tonne. Die massive Abwärtsbewegung seit dem Sommer sollte damit beendet sein. Denn die Erwartung einer hohen Robusta-Ernte in Vietnam (gerade angelaufen) sowie die Aussicht auf eine deutlich bessere Robusta-Ernte auch in Brasilien im nächsten Jahr sei damit bereits eingepreist.



Die Ausgangslage für den Kaffeemarkt insgesamt stelle sich für 2017/18 entspannter dar, nachdem die Internationale Kaffeeorganisation ICO für 2016/17 statt eines Defizits doch einen kleinen Überschuss gemeldet habe. Preisstützend wirke derzeit aber, dass die globalen Kaffeeexporte deutlich ins Stocken geraten seien. Laut der ICO hätten sie im Oktober 11,4% unter Vorjahr gelegen, im September sogar 15%. September sei der letzte Monat der Saison 2016/17 gewesen, in der trotz des schwachen Endes rekordhohe 122,5 Mio. Sack exportiert worden seien, 4,8% mehr als in der Saison zuvor. Dies habe die Bestände in den Produzentenländern stark abschmelzen lassen, die in den Verbraucherländern allerdings stark angewachsen seien. Trotz der enttäuschenden letzten Ernten in den beiden größten Kaffeeproduzentenländern Vietnam und Brasilien sei somit kein Gefühl von Knappheit am Markt aufgekommen. Würden die Exporte in den nächsten Monaten noch schwach bleiben, dürfte dies den Preisen zumindest etwas aufhelfen. (05.12.2017/ac/a/m)