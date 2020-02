Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Kürzung eines mittelfristigen Zinssatzes für Interbanken-Kreditgeschäfte durch die Chinesische Zentralbank ließ die Aktienmärkte am Montag zunächst aufjubeln, bis sie sich am Dienstag von einer durch den Coronavirus bedingten Umsatzwarnung vom Großkonzern Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) wieder verschrecken ließen, so Frank Häusler, Chief Strategist bei Vontobel Asset Management.Liquiditätsspritzen würden zwar von den Märkten gern gesehen, inwiefern sie jedoch der Realwirtschaft und den bereits stark belasteten globalen Lieferketten helfen würden, sei ungewiss. Seit letzter Woche würden chinesische Fabriken zwar langsam wieder ihre Tore öffnen. Doch eine Rückkehr zur normalen Kapazitätsauslastung sei nicht vor März zu erwarten. In diesem Zusammenhang sei auch die Warnung von Apple vom Montag zu verstehen. Unter der Annahme, dass China mit 6% pro Jahr wachse, koste eine Woche wirtschaftlicher Stillstand rund 0,15% Wachstum. Auf Europa hätte Chinas Wachstumseinbruch ab 1% Wachstumsverlust einen merklichen Einfluss, denn dann müsste die europäische Wirtschaft mit Einbußen von 0,1 bis 0,2% rechnen. Japan treffe es deutlich härter, denn das erwartete Wachstum dürfte sich von 0,5% auf -0,1% reduzieren. Die BIP-Zahlen vom Montag würden zeigen, dass schon das vierte, virusfreie, Quartal schwächer ausgefallen sei, als erwartet gewesen sei.Trotz enttäuschender Sentiment-Zahlen für Deutschland würden sich die europäischen und amerikanischen Wachstumsperspektiven aufgrund positiver Arbeitsmarkt- und Einkaufsmanagerindexzahlen zunächst unbeeindruckt zeigen. Auch andere globale Stimmungsindikatoren hätten sich noch nicht eingetrübt. Bisher gebe es also keinen Grund dafür, nicht mit einer globalen Wachstumsstabilisierung in diesem Jahr zu rechnen. Allerdings dürfte sie sich erst im zweiten, anstatt bereits im ersten Quartal, zeigen. Sollte der Virus jedoch international stärker um sich greifen, würden die Karten neu gemischt. (20.02.2020/ac/a/m)