Die höchsten Zuwächse hätten die Niederlande und Italien verzeichnet, während Frankreich das einzige europäische Land gewesen sei, dessen Ausschüttungen ein Rekordniveau erreicht hätten. Unter den größeren Dividendenzahlern habe Deutschland das schwächste Wachstum mit nur um 2,5% höheren unbereinigten Ausschüttungen von 43,8 Mrd. USD verzeichnet. Ein Zehntel der deutschen Unternehmen hätten ihre Dividenden gekürzt, allen voran BMW und Daimler, die mit Handelskonflikten und strukturellen Veränderungen innerhalb ihrer Unternehmen kämpfen würden. Nur 60% der Unternehmen hätten ihre Auszahlungen erhöht, weniger als der weltweite Durchschnitt. In Europa insgesamt sei jedoch Belgien auf dem letzten Platz gelandet, nachdem Anheuser Busch seine Dividende halbiert habe.



Im Vereinigten Königreich hätten Sonderdividenden von Rio Tinto und BHP das absolute Wachstum gestärkt. Das bereinigte Wachstum habe jedoch mit nur 2,9% unter dem globalen Durchschnitt gelegen.



In Nordamerika seien die Dividenden im zurückliegenden Jahrzehnt um 136% gestiegen - nur in Japan sei der Zuwachs noch größer gewesen. Rund die Hälfte des Wachstums der globalen Ausschüttungen in diesem Zeitraum sei auf diese Region entfallen. In den USA seien die Dividendenzahlungen 2019 auf bereinigter Basis um 6,8% auf die Rekordsumme von USD 490,8 Milliarden gestiegen; allerdings habe sich das Wachstum im zweiten Halbjahr abgeschwächt. Der bedeutendste Wachstumstreiber seien zweistellige Dividendenerhöhungen fast sämtlicher Banken gewesen. Allein in den vergangenen fünf Jahren hätten sich die Ausschüttungen der Geldinstitute in den USA verdoppelt - im Branchenvergleich habe der Bankensektor damit unangefochten an der Spitze gelegen.



In Kanada sei das Dividendenwachstum 2019 kräftiger gewesen als in allen anderen großen Industriestaaten. Auf bereinigter Basis sei ein Anstieg um 9,5% auf die Rekordsumme von USD 43,8 Milliarden registriert worden. Die größten Beiträge dazu seien aus dem Banken- und dem Energiesektor gekommen.



Japan habe beim Dividendenwachstum im fünften Jahr in Folge an der Weltspitze gelegen, und die Ausschüttungen hätten eine neue Rekordsumme erreicht. In anderen asiatischen Ländern hätten hingegen die schwächere Weltwirtschaft und die Handelskonflikte ihren Tribut gefordert. Besonders schlecht habe Südkorea abgeschnitten. In Taiwan hätten zwei Drittel aller Unternehmen ihre Dividenden gekürzt. Australien habe einen Rückgang der Ausschüttungen um 3,3% verzeichnet, nachdem hohe Sonderdividenden von BHP und Rio Tinto herausgerechnet gewesen seien. Zwei Fünftel der australischen Unternehmen hätten 2019 ihre Ausschüttungen gesenkt; besonders stark betroffen gewesen sei davon der Bankensektor. Für Singapur und Hongkong seien erfreuliche Zuwächse zu vermelden gewesen; allerdings sei in Hongkong die Zahl der Unternehmen gestiegen, die Kürzungen oder Streichungen vorgenommen hätten.



In China habe eine kräftige Dividendenerhöhung von Petrochina für ein Plus von 4,4% gesorgt. Ohne diesen Effekt wären die chinesischen Ausschüttungen unverändert geblieben. Wie in Australien habe zudem ein ungewöhnlich hoher Anteil von zwei Fünftel der Unternehmen ihre Ausschüttungen reduziert. Das Gesamtergebnis für die Schwellenländer habe von sehr deutlichen Erhöhungen in Russland profitiert.



Für 2020 erwarte Janus Henderson ein geringeres absolutes Wachstum, bedingt durch niedrigere Sonderdividenden; mit USD 1,48 Billionen sollten die Ausschüttungen dennoch um 3,9% gegenüber 2019 zulegen. Das bereinigte Dividendenwachstum läge demnach bei 4,0%.



Daniela Brogt, Head of Germany and Austria bei Janus Henderson, habe gesagt: "Die wachsende Weltwirtschaft und niedrige Zinsen haben die Unternehmensgewinne in den vergangenen zehn Jahren nach oben getrieben, während die Renditen defensiver Investments unter Druck geraten sind. So sind Dividenden zu einer wichtigen Alternative für ertragsorientierte Anleger geworden und bilden gleichzeitig einen wichtigen Baustein beim Vermögensaufbau. Unsere Langfriststudie zeigt, dass es sich nach wie vor lohnt, in Aktien zu investieren, aber auch, dass eine globale Diversifikation hierbei von Vorteil ist. Zwar hat das Ertrags- und damit das Dividendenwachstum der Unternehmen 2019 weltweit an Tempo verloren. Der Markt erwartet für dieses Jahr aber ein weiteres Wachstum der Weltwirtschaft und der Unternehmensgewinne. Entsprechend sollten auch die Dividenden erneut zulegen können. Vieles spricht dafür, dass die Ausschüttungen 2020 im fünften Jahr in Folge ein neues Rekordniveau erreichen werden." (17.02.2020/ac/a/m)







