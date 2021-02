In Asien würden sich die Indices heute Morgen weiter freundlich zeigen. Sowohl Hongkong (+1,7%) als auch Japan (+0,6%) würden sich fest zeigen. Festland-China sei auch heute wegen eines Feiertages geschlossen.



Was die europäischen Märkte betreffe, so würden die vorbörslichen Indikatoren aktuell einen festeren Handelsstart für Europas Aktienindices erwarten lassen.



Der Goldpreis habe am gestrigen Handelstag um 0,4% auf USD 1.819 je Feinunze nachgegeben. Der Ölpreis sei deutlich über die Marke von USD 60 gestiegen. In Texas habe ein Wintereinbruch die Ölförderung beeinträchtigt und zudem seien Teile des Stromnetzes ausgefallen, was zur Schließung von Raffinerien geführt habe. Die Sorte Brent habe sich um 1,1% auf USD 63,30 verteuert und habe damit ein neues 13-Monatshoch erklommen.



Bei Bitcoin sei gestern eine kurzfristige Abwärtsbewegung (-7%), wohl als Konsequenz von Gewinnrealisierungen, zu beobachten gewesen. Gegen Tagesende habe die Kryptowährung dennoch leicht zulegen können. (16.02.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die globalen Börsen präsentierten sich am Montag durchwegs sehr freundlich, auch wenn wichtige Impulse wegen der feiertagsbedingten Schließung der US-Märkte ("President's Day") fehlten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Trotzdem seien die Handelsvolumina in Europa nicht unbedingt niedrig gewesen. In Asien, wo viele Börsen wegen des Neujahrsfests noch geschlossen gewesen seien, seien die Zahlen zum Wirtschaftwachstum in Japan sehr positiv aufgenommen worden. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt sei zwischen Oktober und Dezember um 3,0% zum Vorquartal gewachsen und damit stärker als der Konsens (+2,3%) erwartet habe. In Q4 2020 sei die wirtschaftliche Entwicklung in Japan vor allem durch drei Bereiche getrieben worden: Der Außenhandel habe deutlich zuhelegt (dank China), während die Unternehmensinvestitionen so stark gestiegen seien wie seit fünf Jahren nicht mehr. Darüber hinaus hätten sich die Ausgaben der privaten Haushalte erhöht, auch wegen fiskalischer Anreize seitens der Regierung. Dies habe dem Nikkei (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) erstmals seit über 30 Jahren über die Marke von 30.000 Punkten verholfen, der TOPIX (ISIN: JP9010100007, WKN: A1RRCU) sei um 1,0% angestiegen.