Wien (www.aktiencheck.de) - Die globalen Aktienmärkte gingen am vergangenen Handelstag auf Talfahrt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Während dadurch bereits die europäischen Börsen mit hohen Abschlägen aus dem Handel gegangen seien (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -1,55%, EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) -1,29%), hätten die US-Märkte mit noch kräftigeren Verlusten geschlossen (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -2,83%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -2,48%). Vor allem Technologiewerte seien unter Druck gekommen (NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) -3,04%).Die schlechte Stimmung habe auch dem Ölpreis zugesetzt. Das Barrel der Nordseesorte Brent sei zwischenzeitlich unter USD 55 gefallen, habe sich jedoch gegen Ende des Handelstages stabilisieren können. Der Preis für Gold habe abermals zulegen können und an der Marke von USD 1.295 gekratzt. Die asiatischen Börsen würden heute ein gemischtes Bild zeigen. Für Europa würden die Indikatoren auf einen Handelsstart über den Vortagesniveaus hindeuten. (04.01.2019/ac/a/m)