Die Wall Street habe dementsprechend gemischt geschlossen. Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe sich behaupten können, der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe Abschläge hinnehmen müssen und der NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) sei den sechsten Tag in Folge gestiegen, womit er seine längste durchgängige Aufwärtsbewegung seit Jahresbeginn erfahren habe. Abermals unter Druck seien Titel der Tourismus- und Freizeitbranche geraten. Die Gewinner des gestrigen Tages seien Tech-Titel sowie Pharma- und Healthcare-Unternehmen gewesen.



An den asiatischen Märkten dominiere heute Morgen die Vorsicht. Alle drei wichtigen Indices würden tiefer notieren.



Für Europa würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG aufgrund der vorbörslichen Indikatoren ebenso einen zögerlichen Start in den Tag erwarten.



Der Ölpreis habe gestern zweitweise von der Nachricht profitiert, dass Saudi-Arabien seine Fördermengen weiter kürzen werde, habe jedoch teilweise die Zugewinne wieder abgeben müssen. (12.05.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die globalen Aktienmärkte starteten gemischt in die neue Woche, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Einerseits herrsche eine positivere Stimmung aufgrund der ersten globalen Lockerungswelle der Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus. Andererseits bestehe weiterhin große Sorge über einen erneuten Anstieg der Fallzahlen und dadurch eine mögliche Rückkehr zu den Restriktionen, besonders nachdem sich in Deutschland und Südkorea steigende Infektionszahlen manifestieren würden und zudem Wuhan am Montag erstmals wieder neue Fälle gemeldet habe.