Der Blick auf die Details der Angaben zum ISM PMI Manufacturing offenbare zudem weitere erfreuliche Fakten. So habe die wichtige Produktionskomponente im Dezember auf wirklich starke 65,8 Zähler zugelegt. Mit diesem Wert signalisiere die Zeitreihe zum Abschluss des Jahres 2017 einen beinahe bedenklichen Anstieg des von der US-Industrie tatsächlich realisierten Outputs. Noch positiver sei die Entwicklung der Auftragskomponente, welche am aktuellen Rand auf beeindruckende 69,4 Punkte habe springen können. Die befragten Firmen würden damit diagnostizieren, dass sich ihre OrderBücher extrem zügig zu füllen scheinen würden. Dieses Faktum sollte ohne jeden Zweifel ein erfreuliches Signal für die nähere Zukunft der nordamerikanischen Wirtschaft sein. Die Aussichten für das Jahr 2018 seien somit offenkundig ebenfalls hervorragend. Dagegen seien für den ISM PMI Non-Manufacturing im Dezember etwas schwächere Zahlen veröffentlicht worden. Diese Nachricht überrasche allerdings nicht wirklich. Die Zeitreihe zeige trotzdem klar Wachstum bei den US-Dienstleistungsunternehmen an - es kehre nun jedoch offenbar langsam wieder mehr Realismus ein.



In dieser Woche würden die internationalen Aktienmärkte mit besonderem Interesse auf die Zahlen zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze zu blicken haben. Die Analysten der NORD LB würden bei dieser Zeitreihe - nach starken Angaben im Vormonat - mit einem Anstieg um 0,4% M/M rechnen. Das kalte Wetter könnte allerdings (ebenso wie mögliche Revisionen der November-Daten) für Überraschungen sorgen. Der Blick auf die Details der Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen möge zudem relevante Hinweise für die Lage in einzelnen Sektoren der US-Wirtschaft liefern. So würden die Analysten der NORD LB insbesondere davon ausgehen, dass die Umsätze in den Autohäusern der USA im Dezember stützend auf die Nachfrage gewirkt haben dürften. Die bisher bekannten Zahlen zum "Mengengerüst" beim Absatz von Fahrzeugen würden in diese Richtung deuten. Ersatzbeschaffungen nach den Wirbelstürmen sollten an dieser Stelle aber wohl keine wirklich signifikante Rolle mehr gespielt haben; wichtig erscheine den Analysten in diesem Zusammenhang auch, dass die Käufer von Kraftfahrzeugen in den USA zuletzt eher hochpreisige Modelle nachgefragt zu haben scheinen würden. Zudem würden sich Rabatte im Autosegment derzeit aufgrund einer recht starken Nachfrage in engen Grenzen halten.



Grundsätzlich spreche das ökonomische Umfeld in den USA nach Auffassung der Analysten der NORD LB also schon für die Asset-Klasse Aktien. Allerdings dürfte am aktuellen Rand bereits sehr viel Optimismus in den Kursen eingepreist sein. Zudem würden im US-Dollarraum Anleihen angesichts einer 10J Treasury-Rendite im Bereich von 2,50% langsam relativ zu Dividendenpapieren attraktiv.



Die asiatischen Aktienmärkte würden von den guten Vorgaben aus den Vereinigten Staaten profitieren. Im Verlauf der Handelswoche sei neben den Meldungen zu US-Indikatoren insbesondere auf Zahlen aus dem Reich der Mitte zu achten. Im Fokus dürften dabei vor allem die Angaben zur Preisentwicklung sowie die offiziellen Daten der chinesischen Zollbehörden stehen. Vor allem Überraschungen bei den Außenhandelsaktivitäten der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft könnten für Bewegungen bei den Kursen der asiatischen Dividendenpapieren in Asien sorgen. (08.01.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem der starke Euro Sorgen um die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Europa ausgelöst hat, was den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zum Start des neuen Jahres zunächst belastete, blicken die Marktteilnehmer nun mit besonderem Interesse auf die US-Börsen, so die Analysten der NORD LB.Hier bleibe die Stimmung hervorragend, was den DAX wieder über die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten steigen lassen habe. In der Tat habe der Dow Jones Industrial Average (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) in der vergangenen Woche Wirtschaftsgeschichte schreiben können; der wohl populärste US-Aktienindex notiere nun oberhalb von 25.000 Zählern.