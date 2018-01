Kaum Impulse seien von den veröffentlichten US-Konjunkturdaten ausgegangen. Einen kräftigen Rückgang habe es bei den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe gegeben. Damit lägen diese auf dem tiefsten Stand seit fast 45 Jahren. Positiv habe sich hingegen das chinesische Bruttoinlandsprodukt ausgewirkt, welches im vierten Quartal einen Zuwachs von 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal ausgewiesen habe. Belastend auf die Aktienmärkte habe erneut die Entwicklung am US-Anleihemarkt gewirkt. Der bereits seit Monaten schwelende Haushaltsstreit in den USA wie auch die Zinspolitik der US-Notenbank würden sich am Rentenmarkt für US-Staatsanleihen widerspiegeln. Dort seien die Renditen zweijähriger US-Treasuries mit 2,05 Prozent auf den höchsten Stand seit neun Jahren gestiegen, fünfjährige Staatsanleihen würden auf einem Siebenjahreshoch rentieren und seien relativ gesehen zu Aktien nun wieder etwas attraktiver.



Zudem habe die beginnende US-Berichtssaison im Fokus der Anleger gestanden. US-Großbanken hätten wegen eines negativen Bilanzierungseffekts infolge der US-Steuerreform im vierten Quartal weniger verdient. Zudem hätten schwächere Handelsergebnisse belastet. Morgan Stanley sei dabei mit einer Belastung von einer Milliarde US-Dollar im Vergleich zu seinen Wettbewerbern noch gut weg gekommen. Goldman Sachs habe wegen des Bilanzeffekts erstmals seit sechs Jahren rote Zahlen geschrieben. Die Citigroup habe einen Verlust von rund 18 Milliarden US-Dollar gemacht. Aber auch JP Morgan und Bank of America hätten kräftige Wertberichtigungen vornehmen müssen. Außerhalb der Bankbranche seien die Zahlen der US-Unternehmen jedoch größtenteils positiv gewesen.



Per Saldo habe der MSCI World-Index auf Wochensicht einen Zuwachs von 0,5 Prozent verbuchen können. Regional besonders gefragt gewesen seien Schwellenländer, der MSCI EM-Index habe 1,6 Prozent an Wert gewonnen. Der marktbreite US-Index S&P 500 habe sich mit plus 1,1 Prozent ebenso wie der DAX mit plus 1,0 Prozent positiv entwickelt. Eine negative Wertentwicklung habe der britische FTSE 100 mit minus 0,9 Prozent ausgewiesen. Unter den europäischen Sektoren seien nach den guten Absatzzahlen erneut Automobilwerte gefragt gewesen, auch Technologietitel hätten stark zulegen können. Schwach seien Energiewerte gewesen.



Vor einer Woche habe die US-Berichtssaison für das vierte Quartal 2017 begonnen. Nun werde sich zeigen, inwiefern die Unternehmen die bereits hohen Erwartungen der Analysten erfüllen würden und die Kursanstiege am Aktienmarkt rechtfertigen könnten. Aktuell werde für die 500 Unternehmen des US-Index S&P 500 im Durchschnitt ein Gewinnwachstum von 10,5 und ein Umsatzwachstum von 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erwartet. Auch in den kommenden Quartalen werde dank der positiven Effekte der US-Steuerreform mit einem zweistelligen Gewinnwachstum gerechnet. Zu beachten sei jedoch, dass die Bewertungen der US-Aktienmärkte mittlerweile deutlich oberhalb der langfristigen Durchschnitte lägen. Die Notierungen der Aktien würden bereits hohe Erwartungen einpreisen, Enttäuschungen bei den Quartalszahlen würden bei den jeweiligen Unternehmen mit herben Kursabschlägen bestraft. Sollten die Erwartungen jedoch übertroffen werden können, bestehe trotz des bisherigen erfreulichen Jahresauftakts noch weiterer Spielraum für Kursanstiege. (Ausgabe vom 19.01.2018) (22.01.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu Wochenbeginn tendierten die europäischen Aktienmärkte in einem ruhigen Handel zunächst etwas leichter, so die Experten von Union Investment.Belastend habe die Währungsentwicklung auf die europäischen Exportwerte gewirkt. Der Euro sei auf den höchsten Stand seit Ende 2014 gestiegen, seit Jahresbeginn habe er gegenüber dem US-Dollar etwa vier Cent an Wert gewonnen. Die US-Börsen hätten am Montag wegen des "Martin Luther King Day" geschlossen. Am Dienstag habe ein kräftiger Kursaufschwung an den europäischen Börsen eingesetzt, der auch von einer großen Marktbreite getragen worden sei. Unterstützend hätten neben den Inflationsdaten (die deutsche Preissteigerung sei mit 1,7 Prozent für den Monat Dezember im Rahmen der Erwartungen gemeldet worden) nicht zuletzt der etwas schwächere Euro gewirkt. Am Mittwoch hätten die großen US-Indices erneut auf Rekordständen geschlossen.