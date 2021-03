Essen (www.aktiencheck.de) - Die Unsicherheit an den Aktienmärkten hat weiterhin Bestand, so die Analysten der National-Bank AG.Zudem basiere der aktuelle Anstieg der Inflationsraten stark auf Sonderfaktoren: Zum einen einem signifikanten Basiseffekt, aufgrund des deutlichen Absinkens der Inflationsraten im letzten Frühjahr. Zum anderen würden im Besonderen die gestiegenen Energiepreise die Inflation anfeuern, zudem kämen Faktoren wie die Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung in Deutschland, sowie umfangreiche staatliche Konsumanreize in den USA. Diese Sonderfaktoren würden in 2022 im Gegensatz zu den Langzeitfolgen der Corona-Pandemie, wie sie beispielsweise in einer höheren Arbeitslosigkeit oder einer merklich gestiegenen Insolvenzquote zum Ausdruck kommen würden, wegfallen. Darüber hinaus sei in den nächsten Jahren nicht mit einer Vollauslastung der volkswirtschaftlichen Kapazitäten zu rechnen. Ein dauerhafter Anstieg der Inflationsraten erscheine daher unwahrscheinlich. Folgerichtig halten die Analysten der National-Bank AG den momentanen Anstieg der Renditen - gerade an den US-Rentenmärkten - für überzogen. Die Realrenditen würden auf unabsehbare Zeit niedrig bleiben und somit die relative Attraktivität der Anlageklasse Aktien weiter betonen.Unsere positive Aktienmeinung fußt auf der Erwartung anhaltend niedriger Zinsen in Kombination mit einem anziehenden Wirtschaftswachstum in Folge der zunehmenden Verimpfung der Bevölkerungen, so die Analysten der National-Bank AG. Diese Kombination stelle wie oftmals betont eine "Traumkonstellation" für die globalen Aktienmärkte dar. Der Mangel an Anlagealternativen werde weiter akzentuiert und das in einer Phase steigender Unternehmensgewinne. Die Empfehlung der Analysten laute daher: Beibehaltung des "Risk-on"-Modus und in der Tendenz weiterer Ausbau der Aktienquote. Temporäre Gewinnmitnahmen würden daher keine Änderung hinsichtlich der zuversichtlichen Grundhaltung der Analysten zur Aktienanlage bewirken. (02.03.2021/ac/a/m)