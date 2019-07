Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



4,35 EUR (02.07.2019, 11:59)



4,35 EUR (02.07.2019, 11:54)



LU2010095458



A2PLUG



GFG)



Kurzprofil Global Fashion Group:



Global Fashion Group (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) ist ein führendes Lifestyle- und Modeunternehmen in Asien, Australien, Lateinamerika und der GUS. Das Unternehmen vereint mehr als 10.000 Marken unter einem Dach und vermarktet die Produkte auf vier Kontinenten über die E-Commerce-Plattformen The Iconic, Zalora, Dafiti und lamoda. (02.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Global Fashion Group-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Global Fashion Group (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) unter die Lupe.Der Online-Modehändler Global Fashion Group (GFG) sei bei seinem Börsendebüt am Dienstagmorgen in Frankfurt schwach in den Handel gestartet. Ausgehend vom ohnehin niedrigen Ausgabepreis sei der Kurs um fast sieben Prozent eingeknickt. Die Aktie von Großaktionär Rocket Internet halte sich im Vergleich dazu erfreulich stabil.Nachdem der Ausgabepreis der GFG-Aktie mit 4,50 Euro bereits deutlich unter der ursprünglich angepeilten Spanne von 6,00 bis 8,00 Euro gelegen habe, sei der Kurs am ersten Handelstag zunächst gefallen. Die Papiere des defizitären Online-Modehändlers seien auf Xetra mit 4,47 Euro gestartet und anschließend schnell bis auf 4,205 Euro abgerutscht. Trotz zwischenzeitlicher Erholung würden sie aktuell noch klar unter dem Ausgabekurs notieren.Das Emissionsvolumen habe sich inklusive Platzierungsreserve auf rund 198 Millionen Euro belaufen. Ursprünglich habe GFG jedoch Erlöse von fast 400 Millionen Euro angepeilt.Angesichts der schwachen Vorzeichen habe "Der Aktionär" von einem Einstieg bei der Global Fashion Group abgeraten. Auch nach der Erstnotiz sollten Anleger zunächst die weitere Entwicklung der Aktie abwarten, so Nikolas Kessler. Die Aktie von Rocket Internet stehe derweil auf der Favoriten-Liste für das zweite Halbjahr. Hintergrund seien Spekulationen auf einen eventuellen Rückzug von der Börse. (Analyse vom 02.07.2019)Mit Material von dpa-AFX