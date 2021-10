Der Konzern sei nach Umsatz der drittgrößte Auftragsfertiger der Welt, nach der "Aktionär"-Empfehlung Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) und Samsung Electronics.



Und in noch einer Kategorie belege GlobalFoundries den dritten Platz: Mit dem Emissionsvolumen von 2,6 Milliarden Dollar seien sie nach Coupang (4,6) und DiDi Global (4,4) das bislang drittgrößte US-IPO des Jahres.



Die hohe Chip-Nachfrage von Automobilherstellern und anderen Elektronikunternehmen dürfte GlobalFoundries auf Sicht weiter volle Auftragsbücher bescheren.



"Der Aktionär" bleibt beim Börsengang aber an der Seitenlinie und im Bereich der Auftragsfertiger von Halbleitern bei seiner Empfehlung für TSMC, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 28.10.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



GlobalFoundries Inc. ist ein in den USA ansässiger Halbleiterhersteller mit Hauptsitz in Malta, New York, USA. GlobalFoundries entstand durch die Veräußerung des Fertigungsarms von Advanced Micro Devices (AMD). Global Foundries gehört der Mubadala Investment Company. (28.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das drittgrößte US-IPO in diesem Jahr ist unter Dach und Fach. Am Donnerstag gibt GlobalFoundries sein Börsendebüt an der NASDAQ, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Der Chip-Hersteller sammele dabei einen Milliarden-Betrag ein. Auch nach dem Börsengang werde der bisherige Mehrheitseigentümer den Großteil der Aktien des Unternehmens kontrollieren.Knapp 2,6 Milliarden Dollar bringe das IPO dem Unternehmen und seinem Eigentümer Mubadala ein. Die Papiere seien zu 47 Dollar das Stück und damit am oberen Ende der Preisspanne platziert worden. Der Staatsfonds von Abu Dhabi werde nach dem Börsengang weiterhin mehr als 89 Prozent der Aktien des Unternehmens kontrollieren.GlobalFoundries produziere als Auftragsfertiger unter anderem Chips für die Hochfrequenzkommunikation für 5G und die Automobil-Branche. Zum Börsen-Debüt kämen die Amerikaner auf eine Bewertung von rund 26 Milliarden Dollar.