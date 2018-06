Tradegate-Aktienkurs Glencore-Aktie:

Kurzprofil Glencore Plc:



Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF) mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist nach der Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata plc im Mai 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen in der Rohstoffbranche. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gegliedert.



Glencore agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung, Veredelung, dem Transport, der Lagerung und dem Handel von Metallen und Mineralien, Energie und landwirtschaftlichen Produkten. Im Weiteren ist der Konzern in der Förderung, Verarbeitung, Raffinierung und Lagerung von Kupfer, Ferrochrom, Nickel, Vanadium, Zink, Kokskohle, thermische Kohle und Öl wie auch Platinmetalle, Gold, Kobalt, Blei und Silber in 20 Ländern weltweit tätig. (29.06.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Glencore-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF).Der Konzern habe mehrere Probleme in seinem wichtigen Rohstoffland Kongo (hohe Kupfer- und Kobaltvorkommen) gelöst. Die Konzernuntergesellschaft Kamoto Copper Company (KCC; Katanga Mining (KM): 75%; staatliche Gecamines: 25%; Glencore sei mit 86% an KM beteiligt) sei durch eine Wandlung von Fremdkapital in Eigenkapital (Debt-to-Equity-Swap, Großteil der Schulden ggü. dem Glencore-Konzern) bilanziell saniert worden. Gecamines habe KCC auflösen lassen wollen, weil das Unternehmen die staatlichen Kapitalanforderungen nicht erfüllt habe. Ferner erhalte Gecamines eine Einmalzahlung von 150 Mio. USD von Glencore und Glencore verzichte zusätzlich auf Forderungen gegenüber Gecamines in Höhe von 285 Mio. USD.Außerdem habe Glencore den Streit mit Unternehmer Gertler bezüglich ausstehender Lizenzzahlungen im Kongo beigelegt. Gertler habe das Einfrieren von Geldmitteln (knapp 3 Mrd. USD) erwirkt. Hintergrund sei gewesen, dass Gertler und seine verbundenen Unternehmen seit Dezember 2017 auf der US-Sanktionsliste stünden und sich daher Glencore nicht in der Lage gesehen habe, die Lizenzgebühren in US-Dollar zu leisten.Der Kongo mit all seinen Risiken spiele eine bedeutende Rolle in den Plänen von Glencore, stark von der aufkommenden Elektromobilität zu profitieren. Im Universum der Analysten sei Glencore der Bergbaukonzern, der das größte positive Rohstoff-Exposure zur E-Mobilität aufweise. Während Glencore, wenn auch unter Hinnahme finanzieller Belastungen, die Probleme im Kongo (zumindest vorerst) bereinigt habe, hätten die Konjunkturunsicherheiten durch die Handelskonflikte (dämpft die Rohstoffnachfrage) zugenommen.