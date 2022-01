Paris (www.aktiencheck.de) - Als vor einigen Wochen die Omikron-Variante am Markt wie eine Bombe einschlug, spielte auch der Ölpreis ein Worst-Case-Szenario durch - und rutschte infolgedessen unter die Marke von 70 US-Dollar, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Während Omikron weltweit dominant werde und die Sorge vor Krankheitswellen in systemrelevanten Berufen wachse, scheine der Markt noch recht entspannt zu bleiben. Womöglich liege das an den tendenziell milderen Verläufen und der Chance, die in vielen Infektionen in kurzer Zeit liege - der Grad der natürlichen Immunisierung steige. So zumindest scheine es der Markt zu interpretieren, auch wenn es zynisch klinge. Doch auch fundamental gebe es gute Argumente für steigende Ölpreise: Die Nachfrage in den USA steige weiter an, was die jüngsten Lagerdaten belegen würden.Auch erscheinen neuerliche Lockdowns äußerst unwahrscheinlich, was dafür spricht, dass sich auch die Ölnachfrage tendenziell eher stabilisieren dürfte, so die Analysten der BNP Paribas. Hinzu würden sich Marktberichte positiv auswirken, wonach das Kartell OPEC+ auch in diesem Jahr das Angebot straff halten könnte. Da zugleich auch die US-Ölindustrie noch keine Fahrt aufgenommen habe, könnte die Angebotsseite 2022 überschaubar bleiben und den Ölpreis weiter stützen. Und: Dass Öl für viele Anleger als spannendes Inflations-Investment gesehen werde, könnte den Kurs zusätzlich beflügeln. (07.01.2022/ac/a/m)