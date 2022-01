Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

19,88 EUR +2,05% (14.01.2022, 12:56)



London Stock Exchange-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

1.639,20 GBp +0,49% (14.01.2022, 12:54)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Stock Exchange-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



NASDAQ OTC-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (14.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Pharmakonzerns GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfehle zwei weitere Arzneimittel für die Behandlung von Covid-19-Patienten. Es handle sich dabei um den Wirkstoff Baricitinib, der zur Behandlung von rheumatoider Arthritis entwickelt worden sei und von Eli Lilly vertrieben werde, und Sotrovimab, einen eigens für Covid-19-Patienten entwickelten monoklonalen Antikörper aus dem Hause GlaxoSmithKline/Vir Therapeutics. Die neue Empfehlung basiere auf sieben Studien mit mehr als 4.000 Patienten, hätten die WHO-Experten im Fachmagazin "The BMJ" berichtet.Schwerkranke Covid-19-Patientinnen und -Patienten hätten mit Baricitinib bessere Überlebenschancen und die Notwendigkeit einer künstlichen Beatmung werde reduziert, heiße es in der neuen Richtlinie. Es seien keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Das Arzneimittel solle in Kombination mit Kortikosteroiden verabreicht werden.Covid-19-Patienten mit weniger schwerem Krankheitsverlauf, aber hohem Risiko einer Krankenhauseinweisung könnten vom Einsatz des monoklonalen Antikörpers Sotrovimab profitieren, schreibe die WHO. Das Mittel mit dem Markennamen Xevudy sei auch in der EU zugelassen. Die WHO habe sich bereits für den Einsatz eines anderen Antikörper-Cocktails, Casirivimab/Imdevimab, ausgesprochen.Vom Einsatz zweier anderer Mittel, Ruxolitinib and Tofacitinib, rate die WHO dagegen ab. Kleine Studien hätten bislang keinen Nutzen gezeigt und bei Tofacitinib könnten sich womöglich schwere Nebenwirkungen entwickeln.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur GlaxoSmithKline-Aktie. (Analyse vom 14.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: GlaxoSmithKline.