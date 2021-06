London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

1.404,9715 GBp -0,43% (25.06.2021, 12:22)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Domestic Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (25.06.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des britischen Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) von 13,70 GBP auf 14,40 GBP.Im Rahmen des Investorentags (23.06.) habe GSK einen Ausblick bis 2026 gegeben. Demnach solle in den nächsten fünf Jahren das durchschnittliche jährliche währungsbereinigte (wb.) Wachstum beim Umsatz (COVID-19 bezogene Umsätze ausgeschlossen) über 5% und beim bereinigten EBIT über 10% (bereinigte EBIT-Marge: über 30% (Gj. 2020: 26,1%)) betragen. Bis 2031 peile GSK einen Umsatz (wb.) von über 33,0 Mrd. GBP an. Dabei solle Umsatz- und Ergebniswachstum über neu entwickelte Impfstoffe und Medikamente generiert werden.Die Entwicklungspipeline umfasse aktuell 20 Impfstoff- und 42 Medikamentenkandidaten von denen sich 5 in der Zulassungsphase und 22 in der klinischen Phase III-Studie befinden würden. Die Therapiegebiete würden Infektionskrankheiten, HIV, Onkologie sowie Immunologie/ Atemwegserkrankungen umfassen. Zusammen mit der für Mitte 2022 von GSK erwarteten Abspaltung des Consumer Healthcare-Geschäfts (Anteil am Gesamtumsatz 2020: 29,4%) werte Gottschalt die seines Erachtens in den Therapiegebieten diversifizierte und bei den Medikamentenkandidaten umfangreiche Entwicklungspipeline positiv, da sich GSK seines Erachtens sowohl stärker auf das Impfstoff- und Medikamenten-Geschäft konzentriere als auch zukünftigen Patentabläufen durch die Entwicklung neuer Medikamente vorbeuge. Daher halte der Analyst die angestrebten Umsatz- und Ergebnisziele für plausibel.Bei vorerst unveränderten Prognosen und in Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet das Rating für die GlaxoSmithKline-Aktie weiterhin "halten", so Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research. (Analyse vom 25.06.2021)Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie:Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:16,54 EUR -0,60% (25.06.2021, 12:19)