Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie:



XETRA-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

18,48 EUR -0,75% (25.11.2021, 14:00)



London Stock Exchange-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

1.538,80 GBp -0,05% (25.11.2021, 14:24)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Stock Exchange-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



NASDAQ OTC-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (25.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von GlaxoSmithKline plc (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London Stock Exchange-Symbol: GSK, NASDAQ OTC-Symbol: GLAXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Alle drei Segmente hätten zu der positiven Entwicklung beigetragen und ein Umsatzwachstum aufgewiesen. Mit einem Umsatzplus von 7% auf GBP 2,17 Mrd. (Konsens: GBP 2,1 Mrd.) habe die Impfstoff-Sparte besonders positiv hervorgestochen. Diese sei durch einen erhöhten Absatz der Herpesimpfung Shingrix in den USA und Europa angetrieben worden sowie durch den Verkauf von Pandemie-Adjuvans. Der operative Gewinn habe sich auf GBP 1,03 Mrd. belaufen und somit die Markterwartungen von GBP 803 Mio. klar hinter sich gelassen.Die Pharma-Sparte habe ihre Umsätze um 5% auf GBP 4,4 Mrd. (Konsens: GBP 4,26 Mrd.) steigern können und ebenso die Erwartungen übertroffen. Maßgeblich dafür verantwortlich sei hier das Medikament Xevudy gewesen, welches bei der Behandlung von COVID-19 zum Einsatz komme. Hier sei ein operativer Gewinn von GBP 1,29 Mrd. (Konsens: GBP 1,07 Mrd.) erwirtschaftet worden. Der Erlös im Bereich Consumer Healthcare habe sich auf GBP 2,5 Mrd. belaufen (Konsens: GBP 2,45 Mrd.) und somit ein Plus von 3% im Jahresvergleich verzeichnet. Der operative Gewinn sei bei GBP 648 Mio. (Konsens-Erwartung: GBP 588 Mio.) zu liegen gekommen.Im dritten Quartal 2021 habe sich der Umsatz mit einem Plus von 5% auf GBP 9,1 Mrd. robust gezeigt. Analysten hätten im Schnitt mit GBP 8,75 Mrd. deutlich weniger erwartet. Die Erwartungen beim bereinigten Gewinn pro Aktie habe der Pharmakonzern ebenso sehr deutlich übertreffen können. Dieser habe sich um 3% auf GBP 0,37 erhöht, was rund ein Viertel mehr sei als zuvor vom Markt prognostiziert.Der Ausblick für das laufende Jahr sei seitens des Managements infolge der überzeugenden Entwicklung angehoben worden. Beim bereinigten Gewinn je Aktie rechne man nun nur noch mit einem Rückgang um 2% bis 4% (zuvor: Rückgang im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich). Dabei seien COVID-Produkte ausgenommen. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 bleibe unverändert. Die Dividende habe man für das dritte Quartal mit GBP 0,19 je Aktie festgelegt.GlaxoSmithKline habe für das dritte Quartal 2021 ein recht überzeugendes Zahlenwerk präsentieren können und in allen Segmenten positiv überrascht. Der Ausblick auf das Gesamtjahr habe im Zuge dessen erhöht werden können. Auch das Chartbild habe sich nach diesen Nachrichten wieder deutlich verbessert. Zusätzliches Potenzial könnte sich durch neue Zulassungen des Corona-Medikaments ergeben.Leopold Salcher, Analyst der RBI, bleibt bei der Empfehlung "halten" für die GlaxoSmithKline-Aktie, hebt jedoch sein Kursziel infolge der guten Q3-Zahlen und des angehobenen Ausblicks von GBp 1.450 auf GBp 1.600 an. Dieses entspreche auf Basis 2022e und 2023e (KGV, EV/EBIT) einem Bewertungsabschlag im Mittel von rund 13% gegenüber der Peer Group, was die Analysten der RBI aufgrund des vergleichsweise recht deutlich geringeren durchschnittlichen Umsatz- und Gewinnwachstums (CAGR 2020-2023e) von jeweils 2,6% vs. 7,2% und 6,9% seiner Vergleichsgruppe durchaus als gerechtfertigt erscheine. (Analyse vom 25.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: