Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (10.08.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des britischen Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) von 14,40 GBP auf 14,90 GBP.Das Q2-Zahlenwerk habe umsatz- und ergebnisseitig im Rahmen der Analystenprognosen gelegen und habe den Marktkonsens übertroffen. Die Erlöse hätten durch eine höhere Nachfrage nach Spezialmedikamenten sowie Pandemiehilfs- und Impfstoffen gesteigert werden können. Das bereinigte Ergebnis habe von unterproportional gestiegenen Herstell- und operativen Kosten profitiert. Dagegen sei das Ergebnis auf berichteter Basis von einem Basiseffekt belastet worden. Der Ausblick für 2021 sehe weiterhin einen Rückgang des bereinigten EPS zu konstanten Wechselkursen vor.Gottschalt werte die für Mitte 2022 von GSK erwartete Abspaltung des Consumer Healthcare-Geschäfts sowie die seines Erachtens in den Therapiegebieten diversifizierte und bei den Medikamentenkandidaten umfangreiche Entwicklungspipeline positiv, da sich GSK seines Erachtens sowohl stärker auf das Impfstoff- und Medikamenten-Geschäft konzentriere als auch zukünftigen Patentabläufen durch die Entwicklung neuer Medikamente vorbeuge. Daher halte er die angepeilten Umsatz- und Ergebnisziele bis 2026 für plausibel.Bei unveränderten Prognosen und in Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet das Rating für die GlaxoSmithKline-Aktie weiterhin "halten", so Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research. (Analyse vom 10.08.2021)Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie:Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:17,32 EUR -0,12% (10.08.2021, 13:53)