London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

GBP 14,122 -3,42% (25.04.2018, 17:35)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Domestic Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (25.04.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Der britische Konzern habe hat heute die Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Zu schaffen habe GSK v.a. das starke britische Pfund gemacht. Insgesamt hätten die Q1-Zahlen allerdings im Rahmen der Erwartungen gelegen. Für das Gesamtjahr halte der Pharmagigant an seinen Zielen fest.Die Neuausrichtung von GlaxoSmithKline habe gerade begonnen und dürfte sich in Zukunft auszahlen. Neben der Kurschance, die sich biete, könnten sich Anleger zudem über eine attraktive Dividendenausschüttung freuen. Die Dividendenrendite liege aktuell bei 5,7%. Nach Bekanntgabe der Zahlen sei es zwar zu leichten Gewinnmitnahmen gekommen, doch der jüngste Ausbruch über die 200-Tage-Linie sei bestätigt worden. Das aktuelle Kursniveau biete eine gute Einstiegschance, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:16,094 EUR -3,41% (25.04.2018, 17:35)