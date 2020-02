London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

1.708,60 GBp -0,52% (11.02.2020, 15:46)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Domestic Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (11.02.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des britischen Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) von 19,00 GBP auf 18,30 GBP.Das Zahlenwerk für das Q4/2019 (untestiert) habe umsatzseitig moderat, ergebnisseitig jedoch deutlich unter den Analystenerwartungen und dem Marktkonsens gelegen. Ursächlich für das deutlich unter den Erwartungen liegende Ergebnis, seien höhere F&E-Aufwendungen sowie ein stark gestiegener Ergebnisanteil Dritter gewesen. Im Geschäftsjahr 2019 habe GSK die Guidance für das bereinigte EPS zu konstanten Wechselkursen erfüllt. Für 2020 rechne GSK mit einem Rückgang des bereinigten EPS zu konstanten Wechselkursen. GSK habe zudem die Vorbereitung für die Trennung des Konzerns in die "Neue GSK" und das "Neue Consumer Healthcare-Geschäft" in zwei Jahren angekündigt. Gottschalt werte das Vorhaben den Konzern aufzuspalten und somit die Fokussierung auf die R&D-Pipeline als positiv. Der Analyst habe seine EPS-Prognosen reduziert.Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die GlaxoSmithKline-Aktie (am 05.02.: -4%) weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 11.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:20,335 EUR -0,02% (11.02.2020, 15:33)