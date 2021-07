Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie:



Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

16,96 EUR +1,31% (01.07.2021, 10:18)



London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

14,35 GBP +0,81% (01.07.2021, 10:19)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Domestic Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (01.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Der umtriebige Milliardär Paul Singer mische mit seinem Hedgefonds Elliott nun auch beim Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) mit. In einem am Donnerstag veröffentlichten Brief sei von deutlichem Kurspotenzial vor der geplanten Aufspaltung des Unternehmens sowie danach die Rede. Die GSK-Aktie ziehe daraufhin an.Im gleichen Atemzug werde das Management der Briten kritisiert, von einer "schwachen operativen Führung und Wertschaffung" sei die Rede. Elliott sei unter anderem bekannt dafür, sich bei Unternehmen einzukaufen, die er für unterbewertet halte und dann lautstark auf Veränderungen zu pochen. In dem Brief sei auch von einer "deutlichen Beteiligung" an GSK die Rede.GSK habe erst jüngst die Pläne für die geplante Aufspaltung weiter festgezurrt. Mitte kommenden Jahres wolle sich das Unternehmen vom Großteil seiner Beteiligung am Geschäft mit verschreibungsfreien Medikamenten über ein direktes Listing an der Londoner Börse trennen. Der Schritt sei die entscheidende Etappe beim tief greifenden Umbau, den die seit 2017 amtierende Chefin Emma Walmsley nach ihrem Antritt angestoßen habe.So stehe die Managerin unter Druck, GSK wieder auf Kurs zu bringen, nachdem das Unternehmen im Vergleich etwa zum Konkurrenten AstraZeneca keine gute Form gezeigt habe. Dafür sei bereits das Produktportfolio neu ausgerichtet und nicht zum Kerngeschäft gehörende Marken wie etwa Abtei und das Vitaminpräparat Cetebe verkauft worden. Der gesamte Umbau solle der "neuen GSK" mittelfristig mehr Umsatztempo und eine höhere Profitabilität bescheren.Dass Hedgefondsmanager Paul Singer Druck auf das GSK-Management ausübe, sollte sich mittelfristig positiv auf den Aktienkurs auswirken.Auch "Der Aktionär" sieht bei dem konservativen Pharma-Wert Upside-Potenzial, so Michel Doepke. Das Kursziel laute 20,00 Euro, das Stopp-Limit sollte man bei 13,50 Euro setzen. (Analyse vom 01.07.2021)Mit Material von dpa-AFX