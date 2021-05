London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (03.05.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des britischen Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) von 12,80 GBP auf 13,70 GBP.Das Q1-Zahlenwerk sei vorwiegend vom Basiseffekt COVID-19 bedingter Vorratskäufe im Vorjahresquartal, reduzierter Arztbesuche auf Grund von Kontaktbeschränkung sowie der priorisierten Verabreichung von COVID-19-Impfstoffen belastet worden und habe sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig im Rahmen der Analystenprognosen und des Marktkonsenses gelegen. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 sehe weiterhin einen Rückgang des bereinigten EPS zu konstanten Wechselkursen im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich vor.Mit voranschreitenden COVID-19-Impfkampagnen rechne Gottschalt mit einer sukzessiven Zunahme von Behandlungen auf anderen Therapiegebieten, wovon seines Erachtens insbesondere die Geschäftsentwicklung in den Segmenten Pharmaceuticals und Vaccines profitieren werde. Der Analyst werte das Vorhaben den Konzern in 2022 aufzuspalten und die damit verbundene Fokussierung auf die R&D-Pipeline nach wie vor positiv und erwarte hierzu im Juni 2021 weitere Informationen sowie Bekanntgaben zur mittelfristigen Zielsetzung des Unternehmens.Bei vorerst unveränderten Ergebnisprognosen und in Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet das Rating für die GlaxoSmithKline-Aktie weiterhin "halten", so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 03.05.2021)Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie:Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:15,72 EUR +0,13% (03.05.2021, 13:35)