London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

GBP 14,946 -3,09% (26.07.2018, 11:24)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Domestic Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (26.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des britischen Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF).Die Q2-Zahlen hätten die Erwartungen beim Umsatz leicht und ergebnisseitig moderat bis deutlich übertreffen können. Insbesondere das Impfstoffgeschäft habe überzeugen können. Der Ausblick für 2018 sei daraufhin erhoeht worden (unverändert abhängig von Konkurrenzsituation bzgl. Advair). Im Rahmen der Quartalsmitteilung habe das Unternehmen zudem einen neuen Ansatz für die Forschung und Entwicklung vorgestellt. Im Wesentlichen solle der Fokus künftig verstärkt auf dem menschlichen Immunsystem und der Genetik liegen.In Kombination mit der immer größer werdenden Menge an Datensätzen und Analysemöglichkeiten sollten so innovative Therapien entstehen. In diesem Zusammenhang habe GlaxoSmithKline auch die Zusammenarbeit mit 23andMe bekannt gegeben. Das Unternehmen sei auf die Genanalyse von Privatpersonen und die Identifikation von krankheitsrelevanten Genvariationen spezialisiert. Der Analyst habe seine EPS-Prognosen für 2018 (berichtet: 65,50 (alt: 82,00) GBp) und 2019 (berichtet: 76,00 (alt: 91,00) GBp) angepasst.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt das "halten"-Votum für die GlaxoSmithKline-Aktie. Das Kursziel sei von 15,00 auf 16,00 GBP erhöht worden. (Analyse vom 26.07.2018)Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie:Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:16,904 EUR -2,84% (26.07.2018, 10:27)