London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:

GBP 15,53 +2,36% (03.07.2018, 15:39)



ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Domestic Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (03.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Die Analysten würden zunehmend optimistischer für GlaxoSmithKline. Nach einem Treffen mit CSO David Redfern habe der UBS-Analyst, Michael Leuchten, sein "buy"-Rating mit einem Zielkurs von 16,00 GBP (rund 18,10 Euro) bestätigt. Richard Parks von der Deutschen Bank habe das Kursziel von 14,20 auf 15,25 GBP (umgerechnet 17,26 Euro) erhöht und das Votum bei "hold" belassen. Am optimistischsten gebe sich Emmanuel Papadakis von Barclays. Er habe sein Kursziel um 0,50 GBP auf 17,50 GBP (19,80 Euro) angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt.Dank des Kurssprungs könne der Titel den kurzfristigen Abwärtstrend knacken. Jetzt rücke wieder das Jahreshoch bei 16,36 GBP (rund 18,50 Euro) in den Fokus.Investierte Anleger sollten bei der GlaxoSmithKline-Aktie an Bord bleiben, größere Rücksetzer können Dividendenjäger - die Rendite beträgt jetzt 5,2% - zum Langfrist-Einstieg nutzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär. (Analyse vom 03.07.2018)Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie:Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:17,534 EUR +2,17% (03.07.2018, 15:31)