Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (06.12.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) unter die Lupe.Das Unternehmen habe in dieser Woche mit der Übernahme des Krebs-Spezialisten Tesaro sowie den Verkauf von Horlicks und anderen Marken an Unilever für Furore gesorgt. 5,1 Mrd. USD lege die Unternehmensführung rund um Vorstandschefin Emma Walmsley für die Biotech-Gesellschaft auf den Tisch - dafür werde in den nächsten beiden Jahren der Gewinn etwas magerer ausfallen. Investoren hätten die Aktie abgestraft. Unter dem Strich habe die Aktie mehr an Wert verloren, als die Briten für Tesaro ausgegeben hätten. Es gebe erste kritische Stimmen.Indes habe Barclays das Kursziel von 1.750 auf 1.600 Pence gesenkt und GlaxoSmithKline von "overweight" auf "equal-weight" abgestuft. Der Abverkauf spiegle die Wahrheit über die kurzfristige Ergebnisverwässerung wider, so Emmanuel Papadakis. Die Bedrohung durch Advair-Generika und Kapazitätsbeschränkungen beim Gürtelrose-Impfstoff Shingrix verschärfe die Aussichten.Auch die Ratingagenturen würden den Konzern nach den jüngsten Deals unter die Lupe nehmen. Moody's-Analyst Knut Slatten betone: "Wir haben den Ausblick für Glaxo auf negativ gesenkt, weil das Unternehmen sich aufgrund der Übernahme von Tesaro langsamer entschulden wird".Aktuell ist die GlaxoSmithKline-Aktie eine Halteposition mit Stopp bei 14,00 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GlaxoSmithKline-Aktie: