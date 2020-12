Paris (www.aktiencheck.de) - Gold ( ISIN XC0009655157 WKN 965515 )-Bullenmärkte zeichnen sich durch regelmäßig auftretende Korrekturen aus, dies zeigt ein Blick in die Vergangenheit, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Ein Beispiel: Bereits vor 15 Jahren habe sich das schimmernde Edelmetall rasant nach oben entwickelt. Jeden Kursrücksetzer hätten Marktbeobachter unkend kommentiert und das Ende der Gold-Hausse ausgerufen. Doch das gelbe Edelmetall sei immer wieder auf die Erfolgspur zurückgekommen. Dieses Strickmuster sei auch auf die heutige Zeit zu übertragen. Nachdem Gold nach den ersten Rettungspaketen im Zuge der Coronakrise eine beispiellose Rally bis zu einem neuen Allzeithoch jenseits der Marke von 2.000 Dollar aufs Parkett gelegt habe, sei der Kurs nach und nach abgebröckelt; inklusive der entsprechenden Bären-Kommentare. Zuletzt habe Gold gar die Marke von 1.800 Dollar gerissen. Doch die anhaltende Dollarschwäche und die Perspektive auf neuerliche Stützungsmaßnahmen von Staaten und Notenbanken hätten das Edelmetall erneut zum Leben erweckt.Zwar zeige sich im Chart noch immer eine abwärts gerichtete Keilformation, doch dürfte diese mit deutlichem Überschreiten der Marke von 1.900 Dollar aufgelöst werden. In diesem Fall würde für Gold-Anhänger weiteres Potenzial entstehen. Nach unten werde es dagegen nach einem Unterschreiten der psychologisch wichtigen Marke von 1.800 Zählern brenzlig. Angesichts der Gemengelage könnten die Bullen bei Gold allerdings die Oberhand behalten. Dafür spreche auch die Entwicklung von Silber ( ISIN XC0009653103 WKN nicht bekannt): Dort sei das charttechnische Bild bereits deutlich freundlicher als beim großen Bruder. (18.12.2020/ac/a/m)