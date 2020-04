SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (09.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit größten Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) unter die Lupe.Sehr guter Jahresstart für den weltgrößten Duft- und Aromenhersteller der Welt. Givaudan habe im ersten Quartal einen Umsatz von 1,62 Milliarde Franken gemacht. Ein Plus von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Aktie sei für langfristig orientierte Anleger ein Basisinvestment.Starker Auftakt. Der Duft- und Aromenhersteller Givaudan habe im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr sechs Prozent mehr umgesetzt. Das Management halte trotz Corona-Krise an den Ziele für das Gesamtjahr fest. Die Dividende solle stabil bleiben. Hut ab!Angesichts der Erwartungen und des vorangegangenen schwachen Quartals habe Givaudan überraschend gute Zahlen geliefert, Diese würden einmal mehr von der guten Marktstellung und dem überaus robusten Geschäftsmodell in der Krise zeugen.Für langfristig orientierte Investoren bleibt das Papier des Marktführers bei Duft und Aromastoffen erste Wahl, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Die Aktie habe sich von den Tiefs der letzten Wochen bereits wieder deutlich lösen können. Vom Hoch bleibe aber noch immer ein Abschlag von rund 10%. Der Aufwärtstrend, bestehend seit 2016, sei - auch nach dem Rücksetzer durch den letzten Abverkauf an den Märkten - noch immer intakt (Analyse vom 09.04.2020)