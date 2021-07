L&S-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

4.017,00 EUR -2,59% (22.07.2021, 11:13)



ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie:

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GVDBF



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (22.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) unter die Lupe.Der Schweizer Konzern profitiere von einer Erholung der Geschäfte mit der Parfümindustrie und Restaurants sowie der Nachfrage nach abgepackten Lebensmitteln. Im Vergleich zum ersten Jahresviertel habe sich die Entwicklung im zweiten Quartal noch ein wenig beschleunigt, wie Givaudan am Donnerstag mitgeteilt habe.Anleger hätten beim Umsatz aber etwas mehr erwartet, weswegen die Givaudan-Aktie am Donnerstag nachgebe. Allerdings sei sie zuvor auch extrem gut gelaufen. Nach dem starken Kursanstieg zuletzt könnten Anleger auch einmal über Teilgewinnmitnahmen nachdenken. Restposition weiter laufen lassen, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Givaudan-Aktie:SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:4.356,00 CHF -2,57% (22.07.2021, 10:58)