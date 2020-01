Börsenplätze Givaudan-Aktie:



2020-01



3.201,00 CHF +1,49% (27.01.2020, 11:35)



CH0010645932



938427



GIN



GIVN



GVDBF



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (27.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).Abschwächung des sequenziellen Umsatzwachstums in Q4: Hauptgrund: Ein Großkunde in den USA habe einen Auftrag vom Dezember in den Januar verschoben; dies erkläre laut Angaben der Unternehmensleitung 80 bis 90% der Abschwächung. Der Analyst denke, dass es Ende Dezember bei den Auftragseingängen generell sehr ruhig gewesen sei (Lage der Feiertage).Nach Regionen habe sich das Umsatzwachstums in Nordamerika von 3,8% in H1 auf 0,4% in H2 abgeschwächt, dagegen in der Region EAME von 5,4% auf 6,0% beschleunigt. In APAC und LATAM habe sich das Muster aus H1 fortgesetzt. Das ber. Wachstum im GJ19 von 5,8% sei durch die jüngst integrierten Akquisitionen befeuert gewesen (u.a. Expressions Parfumées mit zweistelligem Wachstum).Erhebliches Aufwärtspotenzial bei Rentabilität und FCF: Givaudan blicke auf zwei bis drei sehr gute Jahre zurück. Das GJ20 sehe sehr vielversprechend aus, denn der Konzern werde die Früchte vergangener Investitionen und von GBS ernten. Auch die Rohstoffpreise seien stabil. Der Analyst sehe die zugrunde liegende FCF-Performance sehr positiv (mehr als +25%).Fair Value um 10% gestiegen: Auf Basis des EVA/DCF-Bewertungsmodells (tieferer Zinssatz, höhere langfristige Wachstumsraten, höhere Rentabilität).Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Givaudan-Aktie. Das Kursziel sei von CHF 3.100 auf CHF 3.400 erhöht worden. (Analyse vom 27.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link