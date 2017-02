Börse Stuttgart-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

1.638,553 EUR -1,84% (01.02.2017, 11:06)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

1.757,00 CHF -1,24% (01.02.2017, 11:29)



ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie:

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GVDBF



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (01.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).In GJ16 sei ein Margenrückgang erfolgt: Bertschy habe weiterhin Mühe, den zugrunde liegenden Margenrückgang um 200 Bp auf 21,5% in FL zu verstehen (oder -160 Bp ohne Spicetec), was dem Niveau vom GJ14 entspreche. Falls der Grund für diesen Rückgang die außerordentlichen Investitionen für zukünftiges Wachstum seien, dürfte sich dies positiv auf die Margenentwicklung in GJ17 auswirken. Leichte Enttäuschung bei FR wegen unveränderter Margenentwicklung trotz starken Wachstums.Entwicklung der Rohstoffpreise: Es sei sehr schwierig, Givaudan diesbezüglich zu beobachten. Für das GJ16 habe das Management mit einer Preisinflation von 0% bis 1% gerechnet, während die berichteten Rohstoffpreise um 7,7% gestiegen seien. Wechselkurse sowie Spicetec seien Teil dieser Erklärung. Der Preisanstieg von 2 bis 3% in GJ17 werde den Umsatzanteil der Rohstoffe auf über 38% ansteigen lassen (VontE 38,3% ggü. GJ16 37,9%).Gesundes Betriebskapital: Der erhebliche Zufluss an Betriebskapital in H2 16 von CHF 161 Mio. (ggü. CHF 98 Mio. in H2 15) habe zu einem geringeren Prozentanteil am Umsatz geführt (-40 Bp auf 24,6%). Außerdem bemerke der Analyst trotz Spicetec eine zugrunde liegende ROIC-Verbesserung um 70 Bp auf 14,9%.Die Vergleichsbasis in H1 sei hoch. Zudem lasse das langsame Vol.wachstum bei einigen globalen Großkunden für das GJ17 nicht allzu viel Gutes erwarten. Givaudan sei dennoch überzeugt, dank lokalen/regionalen Kunden den Marktdurchschnitt weiterhin überbieten zu können. Bertschy falle das schwache Wachstum in den EM auf (GJ15-16: 4 bis 5%), das weiterhin anhalten dürfte (Mexiko, Indien etc). Für die Aktie würden ihre defensiven Qualitäten, der starke CF, der sich verbessernde ROIC und die attraktive Rendite sprechen. Der Aktienkurs liege derzeit 15% unter dem Höchstwert, der Analyst behalte sie im Auge.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Givaudan-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". Das Kursziel werde bei CHF 1.900 gesehen. (Analyse vom 01.02.2017)Börsenplätze Givaudan-Aktie: