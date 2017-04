ISIN Givaudan-Aktie:

CH0010645932



WKN Givaudan-Aktie:

938427



Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GIVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Givaudan-Aktie:

GVDBF



Kurzprofil Givaudan SA:



Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (18.04.2017/ac/a/a)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Analyst Fintan Ryan von der Berenberg Bank:Fintan Ryan, Analyst der Berenberg Bank, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q1- Umsatzzahlen das Kursziel für die Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) von 1.900 auf 2.000 CHF.Der Schweizer Konzern habe einen starken Start ins Jahr 2017 hingelegt, so der Analyst Fintan Ran in einer heute veröffentlichten Studie. Ryan habe seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2017 bis 2019 nach oben revidiert.Fintan Ryan, Analyst der Berenberg Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die Givaudan-Aktie bestätigt und das Kursziel von 1.900 auf 2.000 CHF angehoben. (Analyse vom 18.04.2017)Tradegate-Aktienkurs Givaudan-Aktie:1.776,03 EUR +0,52% (18.04.2017, 12:27)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:1.898,00 CHF +0,05% (18.04.2017, 12:30)