Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

66,21 EUR -1,43% (20.05.2020, 10:41)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

72,34 USD -3,24% (19.05.2020, 22:00)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (20.05.2020/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Remdesivir gehört zu den großen Hoffnungsträgern im Kampf gegen die Lungenkrankheit Covid-19, der US-Pharmariese Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) hatte das antivirale Mittel ursprünglich zur Behandlung von Ebola entwickelt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nun werde es in verschiedenen Studien gegen die vom Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit bei erkrankten Patienten getestet, unter anderem in den USA und China. In der US-Studie, die mit etwas mehr als 1.000 Teilnehmern durchgeführt und mit einem Placebo verglichen worden sei, habe Remdesivir bei der Behandlung überzeugt: Der Immunologe Anthony Fauci, der das Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) leite und US-Präsident Donald Trump in der Corona-Krise berate, habe laut einer Pressemitteilung des NIAID gesagt, die ersten Ergebnisse seien "sehr positiv" zu bewerten. Die internationale klinische Studie sei mit Kontrollgruppen durchgeführt und die Datenerhebung von unabhängigen Experten begleitet worden. Demnach habe Remdesivir eine "signifikant positive Wirkung bei der Verringerung der Zeit bis zur Genesung" gezeigt, habe Fauci gesagt. "Das wird die Standardbehandlung."Auch wenn die USA vor kurzem den begrenzten Einsatz des Wirkstoffs bei Covid-19-Patienten in Krankenhäusern genehmigt hätten: Bis zur Massentauglichkeit könne es noch dauern. Denn die Resultate müssten noch unabhängig geprüft und veröffentlicht werden. Anleger sollten daher nur mit Teilschutz in Gilead investieren, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 20/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:66,15 EUR -0,08% (20.05.2020, 10:56)