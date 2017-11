Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

62,31 Euro +0,19% (30.11.2017, 17:43)



NASDAQ-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 74,13 +0,62% (30.11.2017, 17:47)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(30.11.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse des Analysten Jason McCarthy von Maxim Group:Jason McCarthy, Aktienanalyst von Maxim Group, empfiehlt die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) laut einer Aktienanalyse nunmehr zum Kauf.Nach Gesprächen mit Gilead Sciences Inc. hinsichtlich der Produktionsplanungen für die Markteinführung von Yescarta und der Möglichkeiten in China zeigen sich die Analysten von Maxim Group beeindruckt.Abgesehen davon sei festzuhalten, dass das Hepatitis-Geschäft nach einer vierjährigen Reifezeit nun mit weniger herausfordernden Vergleichszahlen konfrontiert sei.Analyst Jason McCarthy weist darauf hin, dass der Umstand einer Cash flow-Generierung im letzten Quartal von rund 2,7 Mrd. USD nicht außer Acht gelassen werden sollte.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:62,24 Euro +0,66% (30.11.2017, 17:28)