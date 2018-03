Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

63,91 Euro -0,07% (07.03.2018, 17:02)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 79,03 -0,36% (07.03.2018, 17:17)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(07.03.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse des Analysten Brian Abrahams von RBC Capital Markets:Brian Abrahams, Aktienanalyst von RBC Capital Markets, bestätigt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Nach einem Gespräch mit dem Management von Gilead Sciences Inc. zeigen sich die Analysten von RBC Capital Markets zuversichtlicher was die kurzfristigen positiven Treiber - Biktarvy-Markteinführung und NASH-Date - als auch die langfristige Wettbewerbsposition angeht.Angesichts des Ausbleibens von Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten und einer Nierengefährdung sei Biktarvy die optimale Therapie für alle noch nicht behandelte HIV-Patienten. Damit sollten im Verlauf der Zeit substanzielle Marktanteilsgewinne möglich sein, so der Analyst Brian Abrahams.Die Aktienanalysten von RBC Capital Markets stufen in ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "outperform" ein und halten am Kursziel von 94,00 USD fest.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:63,66 Euro +0,39% (07.03.2018, 16:35)