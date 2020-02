Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

62,14 EUR -7,18% (28.02.2020, 17:03)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

68,35 USD -8,50% (28.02.2020, 17:04)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (28.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV"die Aktie des Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Die Gilead Sciences-Aktie habe zuletzt trotz der allgemeinen Marktschwäche infolge Coronavirus-Krise deutlich zulegen können. Das Biotech-Unternehmen habe in seinem Portfolio einen Wirkstoff gegen das Ebola-Virus, das auch gegen das Corona-Virus helfen könnte. Das habe für viel Fantasie an der Börse gesorgt. Nun habe die Gilead Sciences-Aktie aber kräftig korrigiert, denn nach Meinung der Analysten sei der stark gestiegene Börsenwert des US-Unternehmens aktuell nicht gerechtfertigt, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.02.2020)Das vollständige Interview mit Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:62,40 EUR -5,61% (28.02.2020, 17:19)