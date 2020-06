Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

66,76 EUR -1,14% (25.06.2020, 17:34)



Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

66,65 EUR -0,09% (25.06.2020, 17:17)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

74,97 USD -0,91% (25.06.2020, 17:19)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (25.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmariesen Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Der Wirkstoff Remdesivir könnte bald auch in Europa als erstes Mittel gegen eine schwere Corona-Erkrankung auf den Markt kommen. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA habe am Donnerstag in Amsterdam eine Zulassung unter Auflagen für das Mittel mit dem Handelsnamen Veklury empfohlen. Die EU-Kommission müsse dem noch zustimmen, was allerdings als Formsache gilt. Die Entscheidung der Kommission solle laut EMA in der kommenden Woche fallen.Die für Medikamente in der EU zuständige Behörde habe am 30. April angesichts der medizinischen Notlage ein Schnellverfahren für die Zulassung von Remdesivir gestartet. Dabei reiche der Antragsteller Daten aus Studien und Laboruntersuchungen nach und nach ein. Den offiziellen Antrag auf die begrenzte Zulassung von Remdesivir auf dem europäischen Markt habe Gilead Sciences Anfang Juni gestellt.Die Gilead Sciences-Aktie könne von der Meldung nicht profitieren. Das Papier notiere leicht im Minus. Anleger könnten dabeibleiben, sich jedoch mit einem Stopp bei 55 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.06.2020)