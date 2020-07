Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".



Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

67,50 EUR -0,40% (08.07.2020, 16:39)



Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

67,59 EUR -0,62% (08.07.2020, 16:19)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

76,56 USD +0,18% (08.07.2020, 16:25)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (08.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmariesen Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Das ursprünglich gegen Ebola entwickelte Medikament Remdesivir gelte als wirksames Mittel gegen Covid-19. In den USA gelte seit Anfang Mai eine Ausnahmegenehmigung für den begrenzten Einsatz des Wirkstoffes in Krankenhäusern. Und auch die Die europäische Arzneimittel-Behörde EMA habe grünes Licht für den Wirkstoff Remdesivir im Einsatz gegen das Coronavirus gegeben.Remdesivir werde per Infusion verabreicht und hemme ein Enzym der Viren, das für deren Vermehrung nötig sei. Erste positive Ergebnisse im "New England Journal of Medicine" ("NEJM") würden zeigen, dass das Medikament den schweren Corona-Verlauf abmildere und die Krankheitsphase um einige Tage verkürze.Das Mittel ist heiß begehrt. Die US-Regierung hat bereits eine Vereinbarung mit Gilead bekannt geschlossen, wonach sie praktisch die gesamte Produktionsmenge des Mittels für die nächsten Monate aufgekauft hat. Auch die EU verhandelt.Billig sei das Medikament allerdings nicht. Eine fünftägige Behandlung mit Remdesivir werde nach Unternehmensangaben bei Bestellung durch die US-Regierung 2.340 Dollar (etwa 2.000 Euro) pro Patient kosten. Dieser Nettobetrag sei auch für Deutschland geplant. Die Kosten würden in Deutschland von den Kassen bezahlt.Die Aktie von Gilead Sciences habe in den vergangenen Tagen zwar peu à peu zulegen können, der große Ausbruch nach oben sei bislang allerdings nicht gelungen.Anleger bleiben mit einem Stopp bei 55 Euro an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.07.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link