Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

58,11 EUR -2,22% (25.10.2019, 10:00)



Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

59,50 EUR +0,12% (24.10.2019, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

66,00 USD +0,27% (24.10.2019, 22:00)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (25.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Gilead habe sich Jahr für Jahr mit dem Hepatitis-C-Geschäft eine goldene Nase verdient. Doch die Erlöse würden seit geraumer Zeit wegbrechen. So auch im dritten Quartal: Die Erlöse seien in diesem Segment um 25 Prozent auf 674 Millionen Dollar eingeknickt. Dank eines wachsenden HIV-Geschäftes könne Gilead die Einbußen kompensieren.Enttäuschend sei auch die Entwicklung der CAR-T-Zelltherapie Yescarta, die sich Gilead durch die Übernahme von Kite Pharma einverleibt habe. Zwar seien die Erlöse um 57 Prozent zum Vorjahresquartal geklettert, im Vergleich zum zweiten Quartal seien die Yescarta-Einnahmen jedoch zurückgegangen.Unter dem Strich bleibe ein Ergebnis von 1,75 Dollar im dritten Quartal hängen. Brian Skorney, Analyst bei Baird, könne die Enttäuschung nachvollziehen. CNBC habe Skorney zitiert: "Weil es langweilig ist. Es ist wie jedes Quartal, wenn man darüber spricht, ein innovatives Unternehmen zu sein und ein innovatives Team aufzubauen, aber nichts zu zeigen hat."Gilead habe zuletzt den Einfluss bei der belgischen Galapagos vergrößert und einen zusätzlichen Milliardenbetrag investiert. Der große Hoffnungsträger Filgotinib verfüge über Blockbuster-Potenzial. Auch GLPG1690, ein potenzieller Wirkstoff zur Behandlung der Idiopathischen Lungenfibrose (IPF), könnte langfristig frisches Wachstumspotenzial freisetzen. Doch das dürfte nicht ausreichen, um die Gilead-Anleger zu überzeugen.Die Quartalsbilanz haue auch den "Aktionär" nicht vom Hocker.Entsprechend bleibt die Einschätzung bestehen: Die Gilead Sciences-Aktie ist höchstens ein Fall für die Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link