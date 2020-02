Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

63,74 EUR +2,66% (07.02.2020, 10:13)



Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

63,50 EUR +1,16% (07.02.2020, 09:54)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

68,21 USD +3,55% (06.02.2020, 22:15)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (07.02.2020/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die Bank Vontobel Europe AG stellt in einer aktuellen Veröffentlichung die Frage, ob Gilead Sciences (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) der Durchbruch bei der Bekämpfung des Coronavirus gelingt.Zumindest eine gewisse Hoffnung scheine zu bestehen und die ersten Medikamente zur Behandlung der Erkrankung seien verabreicht worden. Die Aktie habe in der Folge dieser Nachrichten einiges an Boden gutmachen können.China habe eine klinische Studie gestartet, um ein Medikament, das möglicherweise ein Heilmittel für das sich schnell ausbreitende Coronavirus darstellen könnte, zu testen. Remdesivir, ein neues antivirales Medikament von Gilead Sciences Inc. gegen Infektionskrankheiten wie Ebola und SARS, werde auf seine Wirksamkeit bei der Behandlung des tödlichen neuen Coronavirusstamms getestet. Die Studie für das Medikament werde in der zentralchinesischen Stadt Wuhan durchgeführt, wo das Virus erstmals ausgebrochen sei. Infolge der Nachricht habe die Aktie am Montag bei einem neuen 6-Monats-Hoch mit einem Kurs von 68,68 USD eröffnet.Doch nicht nur an der Entwicklung eines Gegenmittels werde gearbeitet. Um die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, würden diverse Pharma- und Biotechunternehmen mit Hochdruck an der Entwicklung eines Impfstoffes arbeiten.Während das Coronavirus Anleger in der vergangenen Woche vermehrt zur Vorsicht bewegt und ihre Direktinvestments in Aktien der verschiedensten Branchen - wie zum Beispiel der Luftfahrt oder von Luxusgüterherstellern - zurückzogen habe, seien Aktien vieler Biotechunternehmen stark gefragt gewesen; insbesondere diejenigen, denen man die Entwicklung eines Impfstoffes zugetraut habe.Die Gilead Sciences Inc.-Aktie werde aktuell bei USD 65,87 (06.02.2020) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei USD 69,98 (25.06.2019), das Jahrestief bei USD 60,89 (03.10.2019) gelegen. Bei Bloomberg würden 15 Analysten die Aktie auf "buy", 13 auf "hold" und zwei Analysten auf "sell" setzen. (Analyse vom 06.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link