Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

64,15 EUR +12,54% (03.02.2020, 10:56)



Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

65,30 EUR +14,70% (03.02.2020, 10:44)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

63,20 USD -1,30% (31.01.2020, 22:00)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (03.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Unter Hochdruck würden Biotech-Unternehmen an einen Wirkstoff gegen das Coronavirus arbeiten. Gilead Sciences könnte einen Durchbruch landen.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende berichtet habe, habe der erste gemeldete Einsatz eines Gilead-Arzneimittels zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus die Ärzte ermutigt. Das Mittel namens Remdesivir sei demnach dem ersten US-Fall verabreicht worden."Meines Wissens ist dies der erste gemeldete Fall in der Welt, bei dem dieses Medikament beim Menschen gegen dieses Virus eingesetzt wurde", habe Jay Cook, leitender medizinischer Mitarbeiter des Zentrums laut Bloomberg in einer Telefonkonferenz gesagt.An der Börse sorge die Meldung für ein Kursplus von fünf Prozent bei der Gilead Sciences-Aktie. Kurzfristig seien Impulse zu erwarten, doch operativ habe Gilead in den letzten Quartalen nicht zu überzeugen gewusst. Auch die Zahlen für das Q4 respektive Geschäftsjahr 2019, die Gilead am Dienstag nach US-Börsenschluss präsentieren wolle, dürften alles andere als rosig ausfallen.Für mutige Trader ist die Gilead Sciences-Aktie sicherlich interessant, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Langfristig rate DER AKTIONÄR jedoch vorerst von einem Einstieg ab. (Analyse vom 03.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link