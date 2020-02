Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (04.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Gilead Sciences habe mit dem Medikament Remdesivir laut einem Bloomberg-Bericht bei einem US-Coronavirus-Patienten Erfolge verbuchen können. Zudem wolle das Biotech-Unternehmen mit chinesischen Gesundheitsbehörden bei einer klinischen Studie des Hoffnungsträgers gegen das Coronavirus zusammenarbeiten. An der Börse hätten die Meldungen für einen Kurssprung gesorgt. Heute dürfte sich der Fokus aber auf die Quartalsergebnisse richten, denn nach US-Börsenschluss öffne Gilead Sciences die Bücher zum abgelaufenen vierten Quartal.Die "langweilige" Kursentwicklung der letzten Jahre sei sehr untypisch für ein Biotech-Unternehmen. Selbst die Hoffnungen auf einen Durchbruch im Kampf gegen das Coronavirus hätten die Gilead Sciences-Aktie nicht aus der Lethargie befreit. Zum gestrigen Handelsende sei aber immerhin ein Kursgewinn von 5% auf der Kurstafel gestanden. Die Gilead Sciences-Aktie sei für mutige Trader interessant. Langfrist-Anleger sollten vorerst weiter an der Seitenlinie verharren, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.02.2020)