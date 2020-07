Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".



Gilead Sciences Inc.



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (02.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmariesen Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Nachdem zuletzt bekannt geworden sei, dass sich die US-Regierung einen Großteil der bis September anvisierten Produktionsmenge des Corona-Mittels Remdesivir aus dem Hause Gilead gesichert habe, melde sich nun auch die Europäische Union zu Wort. Diese wolle sich ebenfalls ausreichende Mengen an Remdesivir sichern.Remdesivir gelte als eine von wenigen wirksamen Arzneien bei schweren Fällen der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Es könne Studien zufolge den Krankenhausaufenthalt verkürzen. Die US-Regierung habe eine Vereinbarung mit Gilead bekannt gemacht, wonach sie praktisch die gesamte Produktionsmenge des Mittels für die nächsten Monate aufgekauft habe. Allerdings habe zum Beispiel Deutschland bereits Vorräte des Mittels angelegt.Der EU-Kommissionssprecher habe gesagt, man verhandele mit dem Hersteller ebenfalls über eine Reservierung für eine ausreichende Zahl von Behandlungsdosen des Mittels. Die Verhandlungen seien aber in einem frühen Stadium. Über die Menge und die Kosten habe er nichts sagen wollen.Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA habe vorige Woche eine Zulassung des Wirkstoffs für die Behandlung von Covid-19 in bestimmten Fällen empfohlen. Die letzten Schritte zur Zulassung sei eine Zustimmung der EU-Staaten sowie die formelle Entscheidung der EU-Kommission. Der Abschluss des Verfahrens werde für diesen Freitag erwartet. Die EMA empfehle die Behandlung für Patienten ab zwölf Jahren, die eine Lungenentzündung hätten und mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt werden müssten.Die Aktie von Gilead Sciences befinde sich auch im Musterdepot des "Aktionär". Ein Erfolg des Mittels Remdesivir wäre für das Unternehmen extrem wichtig, habe das Unternehmen doch in den vergangenen Jahren mit deutlich rückläufigen Umsätzen zu kämpfen gehabt.Anleger bleiben bei der Aktie an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Aus charttechnischer Sicht wäre nun zunächst wichtig, dass der Sprung das Junihoch 2020 gelinge. (Analyse vom 02.07.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link