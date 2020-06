Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

64,37 EUR -1,79% (12.06.2020, 09:53)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

72,84 USD -5,49% (11.06.2020, 22:00)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (12.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Foster CitySchwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences: Erfolge von Remdesivir lassen auf sich warten - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie des US-Pharmariesen Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Unter den Unternehmen, die Medikamente gegen Covid-19 entwickeln würden, gehöre Gilead Sciences mit seinem Mittel "Remdesivir" zu den großen Hoffnungsträgern. Der US-Pharmariese habe das antivirale Medikament ursprünglich zur Behandlung von Ebola entwickelt. Nun werde es in verschiedenen Studien gegen Covid-19 getestet. Doch die jüngsten klinischen Daten aus einer wichtigen Phase-3-Studie seien durchwachsen ausgefallen. Bei Patienten mit eher moderaten Auswirkungen von Covid-19 habe das Gilead-Medikament "Remdesivir" nur geringe Vorteile gezeigt.Analyst Jason McCarthy von der Maxim Group habe festgestellt, dass das Prüfpräparat kein "Wundermittel" sei. Aus seiner Sicht werde es wohl andere Behandlungen mit einer besseren Wirksamkeit bei Covid-19 geben. Derweil verzögere sich die Zulassung von "Remdesivir" auf dem europäischen Markt. Das Medikament sei bislang in keinem Land der Welt uneingeschränkt gegen Covid-19 zugelassen. Lediglich in einigen Ländern bestünden Härtefallprogramme zur Anwendung bei infizierten Patienten.Angesichts der Gemengelage dürfte auch der Aktie der Durchbruch erst einmal verwehrt bleiben. Daran würden auch die jüngsten Übernahmespekulationen nichts ändern: Der britische Konzern AstraZeneca sei vergangenen Monat angeblich an Gilead herangetreten, um einen möglichen Zusammenschluss auszuloten. Allerdings zeigte das potenzielle Übernahmeziel kein Interesse, so dass keine Gespräche aufgenommen wurden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zur Gilead Sciences-Aktie. (Ausgabe 23/2020)Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:64,50 EUR +0,14% (12.06.2020, 10:11)