Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

67,03 EUR -1,02% (01.04.2020, 16:21)



Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

67,07 EUR -1,73% (01.04.2020, 16:07)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

73,40 USD -1,82% (01.04.2020, 16:08)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis. (01.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) unter die Lupe.Das Coronavirus und die Angst davor würden weiterhin die Welt in Atem halten. Inzwischen habe sich der CEO von Gilead mit einem offenen Brief an die Öffentlichkeit gewandt. Denn immer mehr Patienten würden sehnsüchtig auf ein wirksames Medikament warten.Für Daniel O'Day sei es "herzzerreißend", so viele Anfragen verzweifelter Menschen zu lesen. Gilead arbeite daher mit der "größten Dringlichkeit" herauszufinden, ob der Wirkstoff Remdesivir tatsächlich auch die Lösung gegen Covid-19 sei. Noch sei dies nicht geprüft, doch aufgrund der bisherigen, jahrelangen Erfahrungen mit diesem Viren-Wirkstoff "wissen wir, dass es Potenzial haben könnte."Mehr als 1.000 Patienten hätten bereits vorab der Studien Remdesivir bekommen. Doch diese Fälle müssten von Fachpersonal überwacht werden, weswegen nicht mehr solcher Ausnahmen möglich seien. Mit dem Programm "expanded access" solle es nun Klinken möglich sein, den Wirkstoff auch mehreren Patienten gleichzeitig zu verabreichen.Gilead ist eine Corona-Gesundheitsaktie, die das permanent Tausende Aktien scannende System TFA am 11.02.2020 ermittelt hat, so Florian Söllner von "Der Aktionär".Im Report der Turnaround Formel AKTIONÄR TFA stand zu lesen: "Unsere TFA-Formel hat bei einem idealtypischen Turnaround angeschlagen: Bei einer Aktie, die lange seitwärts läuft, viele für langweilig halten - doch das TFA-Signal unter hohen Handelsvolumen ist ein Hinweis darauf, dass der Biotech-Champion beginnt, aufzuwachen." (Analyse vom 01.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie: