Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

62,84 Euro -0,28% (09.11.2017, 16:33)



NASDAQ-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 73,08 -0,03% (09.11.2017, 16:37)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(09.11.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse des Analysten Salim Syed von Mizuho Securities USA:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Analyst Salim Syed vom Investmenthaus Mizuho Securities USA die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) weiterhin zu kaufen.Die Analysten von Mizuho Securities USA sind der Auffassung, dass die zukünftigen HIV-Erlöse von Gilead Sciences Inc. die Erwartungen übertreffen können.Abgesehen davon vertritt Analyst Salim Syed nicht die Ansicht wie manch anderer Marktteilnehmer, dass das Unternehmen für die Übernahme von Kite Pharma zu viel bezahlt habe.Gilead Sciences erziele deutlich mehr Umsatz pro Mitarbeiter als die Konkurrenten.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:62,86 Euro -0,02% (09.11.2017, 16:00)